Корупційна афера на Дніпропетровщині: за гроші видаляли дані, понад 500 ухилянтів «випарувалися»

Двоє колишніх правоохоронців із Дніпра постануть перед судом за незаконне видалення даних про понад 500 військовозобов’язаних, які ухилялися від служби, за гроші. Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт, інформує Завтра.UA.

Корупційна схема: гроші за «чисті» бази

За даними слідства, протягом 2024 року обвинувачені користувалися службовим доступом до державних баз та безпідставно вносили зміни, видаляючи відомості про понад 500 осіб, які перебували у розшуку за ухилення від мобілізації. Деякі з них встигли виїхати за кордон, уникаючи відповідальності.

Обвинувачення та правова кваліфікація

Двоє колишніх правоохоронців обвинувачуються у:

перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань,

несанкціонованих діях з інформацією в електронних системах,

зловживанні впливом за гроші.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 1 ст. 114-1, ч.ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 2 ст. 369-2 КК України. Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Розслідування та контроль

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, а досудове розслідування проводили працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією.

Нагадаймо, раніше викрито схему для ухилянтів з ТікТоку: київські ділки обіцяли “квиток” до Румунії за $6500.