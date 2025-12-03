Єврокомісія знайшла спосіб передати 140 мільярдів євро активів РФ для України

Виконавчий орган ЄС пропонує юридичне рішення, яке убезпечить Бельгію від необхідності повертати заморожені російські мільярди у випадку вето Угорщини на поновлення санкцій. Це відкриває шлях до використання активів для фінансування України, інформує Завтра.UA.

Схему розроблено для усунення занепокоєння Бельгії

За інформацією Politico, Єврокомісія знайшла спосіб передати 140 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації для України без ризику для Бельгії.

Побоювання Бельгії ґрунтувалися на тому, що після надання Україні позики під заморожені активи, одна з країн-членів ЄС, як-от Угорщина чи Словаччина, могла б заблокувати продовження санкцій проти Москви. Це, у свою чергу, зобов’язало б Бельгію, де знаходиться більшість активів, негайно повернути кошти Росії.

Юридична пропозиція Комісії

Для вирішення цієї проблеми Комісія пропонує застосувати статтю $122$ Договору про ЄС. Ця стаття дозволить:

Продовжувати санкції кваліфікованою більшістю, а не одностайно.

Збільшити термін поновлення санкцій із шести місяців до трьох років.

Такий підхід має гарантувати, що санкції не будуть несподівано зняті, і активи не доведеться повертати Росії. Один з дипломатів ЄС, який спілкувався з Politico, зазначив, що ця стратегія є способом “забезпечити підтримку Бельгії”. Європейські юристи також вважають, що стаття $122$ може бути використана для зміни терміну продовження санкцій.

Переконати Бельгію

Ключовим питанням залишається, чи задовольнить остання правова пропозиція Комісії прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера та спонукатиме його дозволити вивільнення російських коштів з банку Euroclear у Брюсселі. Офіс де Вевера відмовився коментувати це юридичне рішення.

Спроби знайти правову основу

Питання про те, як переглянути правила санкцій ЄС для використання російських активів, обговорюється роками. У жовтні виконавчий орган ЄС пропонував використати висновки Європейської Ради минулого року як правову основу для заморожування активів Росії до виплати нею повоєнних репарацій. Однак кілька країн виступили проти цієї ідеї, побоюючись, що використання старих політичних заяв для диктування майбутньої політики створить небезпечний прецедент.

Остаточна юридична пропозиція від Єврокомісії має бути представлена в середу.

Раніше стало відомо, що мільярди для Києва під загрозою: Бельгія вигадала нову причину блокування репараційного кредиту.