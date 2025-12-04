Гра на поразку: ЄС підозрює США в змові з Кремлем

Криза довіри між Європою та США стрімко поглиблюється. Журналісти Der Spiegel отримали стенограму термінової телефонної конференції лідерів ЄС, у якій вони обговорювали перебіг переговорів американської команди Трампа щодо «мирного плану» для України. Документ свідчить: у Брюсселі вважають, що Вашингтон надто уважно слухає Москву і може піти на односторонні поступки Кремлю, інформує Завтра.UA.

За даними видання, президент Франції Еммануель Макрон попередив колег, що США розглядають питання територіальних рішень, не надаючи Україні жодних гарантій безпеки. Макрон назвав можливі кроки Вашингтона «предательством» як щодо Києва, так і щодо Європи.

«США грають у свої ігри» — канцлер Мерц

Новий німецький канцлер Фрідріх Мерц виступив ще жорсткіше. Він заявив, що Сполучені Штати «грають у свої ігри» одночасно з Європою і з Україною — і це становить небезпеку для всього європейського безпекового порядку. За його словами, переговорники Трампа демонструють «дивну прихильність» до російських аргументів, що викликає занепокоєння в Берліні.

Фінляндія та Нідерланди попереджають: Зеленського не можна залишати наодинці

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Володимира Зеленського не можна залишати один на один із представниками американської переговорної групи — Джаредом Кушнером та Річардом Уіткоффом.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте підтримав Стубба й наголосив на необхідності «захистити українського лідера» в умовах, коли позиція Вашингтона стала непередбачуваною.

Європа вимагає координації, Києву радять обережність

Європейські столиці вимагають негайної координації дій та спільної позиції щодо будь-яких переговорних ініціатив США. Попередження звучать дедалі гучніше: Вашингтон може ухвалити рішення без урахування інтересів Києва та ЄС.

На тлі зростаючої недовіри лідери Європи закликають президента України бути максимально обережним найближчими днями, оскільки «будь-який тиск» з боку переговорників Трампа може мати критичні наслідки.

Європейські партнери готуються до нових консультацій, щоби не допустити, аби доля України вирішувалася за її спиною.

Раніше стало відомо про три провали Європи, які добивають Україну.