Три провали Європи, які добивають Україну

Європа зітхає з полегшенням. Після тривалих переговорів у Москві між посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Володимиром Путіним “нічого особливого” не сталося. Багато хто побоювався, що команда Трампа продасть український суверенітет в обмін на комерційні угоди, але ризик такої “огидної інтрижки”, здається, зменшився. Завдяки тиску європейських лідерів та деяких розсудливих республіканців, низку найгірших пропозицій із 28-пунктного плану пана Віткоффа було відкинуто, інформує Завтра.UA.

Однак, як пише The Economist, якщо європейські лідери вважають, що проблема позаду, вони глибоко помиляються. Дипломатія, як і війна, триватиме, і Україна в осяжному майбутньому потребуватиме військової та фінансової підтримки, яку тепер доведеться забезпечувати Європі. Видання закликає Європу припинити вагатися і заплатити, щоб врятувати Україну.

“Жорстока математика”: тягар фінансування лягає лише на Європу

Раніше тягар фінансування боротьби України, який становить близько 90-100 млрд доларів щорічно, ділився порівну зі США. Тепер цю суму повинна нести тільки Європа.

“Поки не настане міцний мир, Європі доведеться продовжувати платити стільки ж, скільки вона платила раніше, а потім знайти додаткові 50 млрд на рік”, – пояснюється в статті суть “жорстокої математики”.

Видання підкреслює, що, попри продовження наступу російських військ, він є повільним і досягається ціною величезних втрат як фінансових, так і в живій силі. Тому перед ЄС стоять три стратегічні завдання, які, на жаль, європейці не виконують.

Провалені стратегічні завдання ЄС

1. Змусити Путіна зрозуміти, що він не переможе і що Європа ніколи не кине Україну. Це завдання передбачає надання рішучої та безперервної підтримки, щоб переконати Кремль у марності його агресії.

2. Заспокоїти Україну. Київ потребує передбачуваного багаторічного фінансування, щоб планувати оборону та відновлення.

3. Показати трампістам, що Європа не слабка. Демонстрація фінансової та політичної спроможності ЄС має на меті відбити аргументи тих в оточенні Трампа, хто стверджує, що Європа нездатна до серйозної державної політики.

Вагання щодо заморожених активів – демонстрація неспроможності

Найкращою демонстрацією неспроможності європейців упоратися з цими завданнями є розбіжності всередині ЄС щодо використання заморожених російських активів на суму близько 210 млрд євро.

“Якщо Європа не захоче — або не зможе — використати заморожені активи, їй доведеться залучити власний баланс — і якнайшвидше”, – наголошує The Economist.

Нинішній підхід Європи, заснований на дрібних пожертвуваннях, не є стратегічним. Він змушує Україну жити від однієї зустрічі донорів до іншої, заохочує Кремль чекати, поки Захід відсторониться, і дає аргументи трампістам.

Нагадаймо, раніше прем’єр-міністр Бельгії зробив резонансну заяву про війну в Україні.