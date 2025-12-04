На Київщині викрито суддю-мільйонера: звідки взялись понад 3 мільйони “зайвих” активів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) продовжує рішучий наступ на корупцію у судовій системі. 28 листопада 2025 року прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та конфіскацію в дохід держави активів судді Києво-Святошинського районного суду Київської області на загальну суму понад 3,3 мільйона гривень, набутих протягом 2022-2023 років, інформує Завтра.UA.

Перелік підозрілих активів

Йдеться про майно, набуте суддею у період з 2022 по 2023 роки. Загальна вартість активів, щодо яких подано позов, перевищує 3,3 мільйона гривень.

Зокрема, позовна заява стосується:

Автомобіля «MERCEDES-BENZ»;

Частини вартості автомобіля «RENAULT ZOE»;

Грошових коштів на банківських рахунках.

Неможливість підтвердження законності доходів

Аналіз фінансового та майнового стану судді, а також членів його сім’ї та родичів, виявив, що набуття цих об’єктів за рахунок законних доходів було неможливим. Це стало підставою для звернення прокурора САП до суду з вимогою визнати ці активи необґрунтованими та конфіскувати їх на користь держави.

Представництво інтересів держави у цій цивільній справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

