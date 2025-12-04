Не мир, а «пакетний продаж» суверенітету: що криється у плані Трампа щодо територій та армії України

Мирний план президента Трампа, для якого він встановив крайній термін – День подяки, зіткнувся із затримкою. Попри очікувану зустріч української делегації з переговірниками Трампа, президент Володимир Путін продовжує дотримуватися жорстких вимог. Це ставить Трампа перед вибором: тиснути на Україну задля поступок, вийти з процесу, чи відновити військову допомогу Києву, переклавши фінансовий тягар на Європу. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, інформує Завтра.UA.

Сам Трамп визнав складність процесу, зазначивши: «Для танго справді потрібні двоє». Повідомляється, що за останні тижні було проведено більше переговорів, ніж за останні три роки, що свідчить про подвоєння зусиль американської сторони. Українські чиновники також готові до діалогу, хоча Київ скептично ставиться до щирої зацікавленості Москви у переговорному завершенні війни.

Чотири пакети: суть плану Трампа

Наразі мирні переговори ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів, на які розділено американську пропозицію:

Суверенітет: Встановлення обмежень на майбутню чисельність армії України у мирний час та дальність її ракет. Територія: Вирішення питань, пов’язаних із контролем над землями. Це є найбільшим каменем спотикання, оскільки Росія, ймовірно, вимагає юридичного визнання своїх завоювань. Економічна співпраця: Аспекти економічного відновлення та взаємодії. Європейська безпека: Ширші питання архітектури безпеки в Європі.

Росія, як повідомив радник Путіна Юрій Ушаков, погодилася лише з деякими частинами пропозиції, але має «критичне і навіть негативне ставлення» до інших, зокрема, територіального питання, де «не знайдено жодного компромісного варіанту».

Ключова вимога України — це гарантії безпеки, які б стримали нове вторгнення у майбутньому. Як заявив президент Зеленський, «найважливіше — це ефективна участь Європи в нашій обороні, а також у гарантуванні безпеки після цієї війни».

Скептицизм у Вашингтоні та Європі щодо швидкого прориву зберігається. Військові аналітики зазначають, що Путін навряд чи піде на компроміс, враховуючи його переконаність у зростанні впливу Росії на полі бою.

Раніше стало відомо про три провали Європи, які добивають Україну.