Три смерті на одне народження: війна обертає демографічну кризу України на прірву

Населення України, яке до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року становило 42 мільйони, вже скоротилося до менш ніж 36 мільйонів, включаючи території, захоплені Росією, згідно з даними Інституту демографії Національної академії наук України, які наводить видання Reuters. За оцінками, до 2051 року ця цифра знизиться до 25 мільйонів, інформує Завтра.UA.

Україна зіткнулася з гострою демографічною кризою, спричиненою війною, що призводить до падіння народжуваності, масової еміграції та значних втрат серед населення. Ситуація є критичною для майбутнього країни та її повоєнного відновлення.

Спустошене пологове відділення як індикатор кризи

Поки багато українських лікарень намагаються впоратися з постійним напливом поранених, пологове відділення в західному місті Гоща, що знаходиться за сотні кілометрів від лінії фронту, залишається моторошно спустошеним.

За даними місцевої влади, у лікарні в Гощі цього року зареєстрували лише 139 пологів, що менше ніж 164 у 2024 році. Цей показник значно менший, ніж трохи більше десяти років тому, коли щороку тут народжувалося понад 400 дітей.

«Багато молодих чоловіків померло», – журився гінеколог Євген Геккель у своєму кабінеті. – «Молоді чоловіки, які, прямо кажучи, мали поповнити генофонд України».

Місцева влада бореться з ключовим питанням: хто залишиться, щоб відбудувати зруйновану країну після закінчення війни? Сотні тисяч людей загинули та отримали поранення майже за чотири роки боїв, мільйони інших покинули країну, а народжуваність зменшується.

Наслідки демографічної кризи відчутні навіть у тилу. У сусідньому селі Садове школу, в якій колись навчалося понад 200 учнів, закрили. «Два роки тому нас змусили закрити цей заклад. Чому? Тому що там було лише дев’ятеро дітей», – сказав Микола Панчук, голова міської ради Гощі.

Швидке скорочення населення

Згідно з оцінками CIA World Factbook за 2024 рік, Україна має як найвищі показники смертності, так і найнижчі показники народжуваності у світі: на кожне народження припадає приблизно три смерті.

Війна також призвела до значного скорочення середньої тривалості життя. За оцінками уряду, середня тривалість життя чоловіків в Україні скоротилася з 65,2 років до війни до 57,3 років у 2024 році. Для жінок цей показник знизився з 74,4 до 70,9.

Потреба у відбудові та стратегія уряду

Експерти та політики наголошують, що Україні знадобляться мільйони людей, щоб відбудувати свою зруйновану економіку та мати змогу захистити себе у повоєнному майбутньому. Київський уряд окреслив демографічну стратегію до 2040 року, у якій попереджається, що Україна зіткнеться з дефіцитом 4,5 мільйона працівників протягом наступного десятиліття, зокрема у будівництві, технологіях та адміністративних послугах.

Стратегія зосереджена на стримуванні подальшої еміграції та заманюванні українців назад з-за кордону, а також залученні іммігрантів з інших країн. Влада оцінює, що ці заходи можуть призвести до зростання населення до 34 мільйонів до 2040 року, але також попереджає, що до того часу воно може скоротитися до 29 мільйонів, якщо поточна динаміка збережеться.

Тиск війни та небажання мати дітей

У Гощі уздовж стежки до ратуші вивішені портрети загиблих солдатів. З 2022 року на війні загинула 141 людина з Гощі та навколишнього району. Кількість першокласників у школах зменшується, а близько 10% випускників шкіл виїжджають за кордон, переважно хлопчики.

Центр економічної стратегії прогнозує, що від 1,7 до 2,7 мільйона українців, які виїхали з часу вторгнення, залишаться за кордоном. Демографічна криза посилюється тим фактом, що серед біженців непропорційно представлені молоді жінки.

Непередбачуваність війни є головним стримуючим фактором для створення сім’ї. Завідувачка пологового відділення Інна Антонюк розповіла, що приблизно у третини жінок, які пройшли процедуру, чоловіки служать у війську, деякі з яких загинули або зникли безвісти.

Молоді люди вагаються мати дітей, оскільки «Немає стабільності, нема на чому будувати», – сказала 21-річна Анастасія Ющук, додаючи, що фінансові труднощі, такі як зростання вартості життя, посилилися війною.

Незважаючи на всі труднощі, діти можуть дати надію на майбутнє, про що свідчать слова заступниці голови міськради Анастасії Табекової, чоловік якої служить у війську.

«Після того, як я дізналася, що вагітна, через кілька днів мого чоловіка мобілізували», – сказала вона. «Йому дали відпустку, щоб він міг бути присутнім на пологах. Він пішов зі сльозами на очах».

Діти можуть дати надію на майбутнє, сказала вона. «Я знаю багатьох дружин, чиї чоловіки борються, я знаю дружин, чиїх чоловіків, на жаль, вже немає з нами», – додала вона.

«Вони тримаються, деякі проходять терапію, для деяких їхні діти – це момент радості, причина не здаватися».

