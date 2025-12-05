Армія чекає на “молоду кров”: коли знизять мобілізаційний вік та чи чекати жінок у ТЦК

На тлі затяжних боїв на фронті та відсутності прогресу в мирних переговорах, країною ширяться розмови про можливе розширення мобілізаційного резерву. Зокрема, йдеться про призов жінок та чоловіків віком до 25 років. Чи варто очікувати на такі зміни найближчим часом, інформує Завтра.UA.

Чи буде обов’язкова мобілізація жінок

Поточні темпи мобілізації в Україні є стабільними протягом 1,5 року – щомісяця армійські лави поповнюють приблизно 30 тис. громадян.

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що наразі в їхньому комітеті немає жодного законопроєкту, спрямованого на примусову мобілізацію жінок.

“В цьому плані нічого не змінюється, і, я не думаю, що найближчим часом щось буде мінятися”, – сказав парламентар.

Водночас він зауважив, що після війни, коли буде укладено мирний договір, необхідно буде думати, як все населення, включаючи і жінок, і чоловіків, залучити до військової підготовки та національного спротиву. Це потрібно, щоб бути готовими до можливого повторного нападу РФ.

Колега Веніславського по комітету Юрій Здебський нагадав, що питання мобілізації жінок постійно обговорюється, але наразі не є терміновим.

Скільки жінок зараз служить у ЗСУ та кого не візьмуть в армію

Зараз серед військовослужбовців ЗСУ є близько 70 тис. захисниць. Згідно зі ст. 1 Закону №2232, українки можуть бути призвані на фронт винятково в добровільному порядку – через підписання контракту. Обов’язковим призов для них може стати лише у випадку, якщо Міністерство оборони ухвалить відповідний указ.

Таким чином, мобілізація жінок в Україні проводиться лише за їхнім бажанням. Більшість українок, зокрема й військовозобов’язаних, можуть вільно виїжджати за кордон. Обмеження на виїзд діє лише для жінок, які є держслужбовцями або підозрюваними в кримінальних справах.

Військовозобов’язані жінки, які мають стати на облік (як і чоловіки), – це не лише лікарі, а й фармацевти, медсестри та психологи. Їх вносять до списку військовозобов’язаних, навіть якщо вони не працюють за фахом. Однак їх не мобілізують, а облік потрібен лише для розуміння того, скільки людей є у резерві.

Представниці інших спеціальностей можуть стати на облік і пройти військовий вишкіл за бажанням та приєднатися до Сил оборони, підписавши контракт.

На фронт не беруть багатодітних мам та жінок, які мають проблеми зі здоров’ям.

Долучившись до армійських лав, жінки мають такі самі обов’язки, як і чоловіки. До ухвалення наказу про демобілізацію вони не зможуть залишити армію і не зможуть поїхати за кордон без дозволу свого командування.

Можливе зниження мобілізаційного віку до 23 років

Згідно з чинним законодавством, під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які придатні за станом здоров’я та не мають відстрочки чи бронювання.

Проте наступного року мобілізаційний вік можуть знизити до 23 років. Про це заявив командир батальйону безпілотних систем 29-ї окремої зенітно-ракетної бригади “ХАМ”.

Військовий зазначив, що українській армії відчутно бракує особового складу, і без достатньої кількості піхоти утримання лінії фронту стає все тяжчим.

“Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні, але до 23 – цілком реально. Люди закінчуються, а лінію фронту треба тримати”, – наголосив командир.

Білоруський доброволець Ігор “Янкі” Янков висловив думку про необхідність зниження мобілізаційного віку до 18 років, посилаючись на кращий стан здоров’я, більший фізичний ресурс та здатність швидше засвоювати інформацію у молодих людей.

Водночас заступник керівника ОП Павло Паліса запевнив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається.

“За всього розуміння важкості загальної ситуації на лінії зіткнення станом на зараз це питання не на столі – я маю на увазі зниження мобілізаційного віку”, – сказав він.

Нагадаємо, що 2 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який знизив призовний вік українських чоловіків із 27 до 25 років.

Хто з чоловіків до 25 років може служити вже зараз

Чоловіки віком до 25 років вважаються призовниками – вони стоять на обліку, але не можуть бути мобілізовані, оскільки призов на строкову службу в умовах війни призупинений.

Однак є винятки:

Молодших 25 років можуть призвати, якщо вони перебувають у запасі або закінчили військову кафедру та мають офіцерське звання.

Також молодь чоловічої статі до 25 років може долучитися до лав захисників за програмою “Контракт 18-24”, яка почала діяти з лютого 2025 року. Це програма для добровольців, яка передбачає річний термін служби та суттєві переваги.

Загалом у віковій групі 18–24 років налічується майже 800 тисяч осіб, які потенційно можуть бути залучені до військової служби за контрактом. Станом на квітень цього року було укладено близько 500 таких контрактів.

