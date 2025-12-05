Економічний колапс України є питанням кількох місяців

ЄС має намір надати Україні значну фінансову підтримку, щоб підтримати її оборону та економіку, але внутрішні суперечки та побоювання щодо Росії заважають швидко ухвалити рішення. Видання The Telegraph стверджує, що в умовах малоймовірного швидкого укладення угоди між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, фінансова допомога ЄС є критично важливою, інформує Завтра.UA.

Пропозиція ЄС та страхи Бельгії

Європейський Союз розглядає можливість надання Україні кредиту в розмірі приблизно 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Цей кредит планується пов’язати із замороженими російськими активами, яких, за оцінками, близько 290 мільярдів євро зосереджено в ЄС, дві третини з яких зберігаються в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Росія, як і очікувалося, погрожує назвати використання заморожених коштів «крадіжкою» та обіцяє подати до суду на будь-який банк, який допустить це. Ці погрози налякали Бельгію, яка «благає» ЄС відмовитися від плану фінансування кредиту таким чином. Бельгія побоюється, що якщо санкції будуть зняті швидше, ніж очікувалося, Москва може вимагати свої гроші назад, і Брюссель буде відповідальним за покриття цієї прогалини. Також є занепокоєння, що Кремль може подати до суду на Euroclear, а отже, і на бельгійську державу, до банкрутства. Попри запевнення Європейської Комісії, що ризики не будуть покладені лише на Бельгію, Брюссель чинить опір пропозиції.

Похмурі прогнози без європейських грошей

Без цієї допомоги з Європи, найближче майбутнє України виглядає похмурим. Києву доведеться робити жорсткий вибір щодо скорочення бюджету для фінансування оборони. Деякі експерти вважають, що економічний колапс може настати протягом кількох місяців. Видання зазначає, що вплив погроз Росії, який стримує Бельгію та ЄС від допомоги, є сумним фактом і лише підбадьорює Путіна.

Альтернативний план та внутрішні суперечки

У спробі заручитися згодою Бельгії, ЄС запропонував альтернативний метод: позичання коштів на міжнародних ринках, забезпечене довгостроковим бюджетом блоку. Однак цей варіант не ідеальний, оскільки призведе до високих процентних ставок і зробить ЄС відповідальним за повернення значних сум. Крім того, цей план вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів, що є малоймовірним через опір Угорщини та Словаччини.

ЄС має намір вирішити питання щодо надання терміново необхідного кредиту Україні до 18 грудня. Також тривають суперечки між Німеччиною, Францією та іншими членами блоку щодо того, на що саме мають бути витрачені ці кошти: на оборону, європейське озброєння чи на бюджет України.

Відсторонення Європи від переговорів

Поки Європа обговорює фінансову допомогу, переговори про майбутнє України точаться між Америкою та Росією, що відбувається «поверхом Європи». Володимир Путін заявив про своє задоволення тим, що європейців «відсторонили від переговорів». На думку видання, внутрішні чвари лише посилюють сприйняття Кремлем ЄС як безсилого гіганта, з яким не варто вести переговори щодо війни.

