Моді припер Путіна до стіни

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких закликав світ до повернення миру. Це відбулося перед початком основної частини переговорів, коли обидва лідери коротко виступили перед присутніми медіа, повідомляє Sky News, інформує Завтра.UA.

Акцент на мирі

Моді звернувся до Путіна зі словами: «Світ має повернутися до миру». Він також наголосив, що Нью-Делі підтримує всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Додавши, що «ми всі повинні прагнути миру разом».

Путін у відповідь подякував Моді «за увагу до мирних зусиль в Україні» та поінформував прем’єра про свої переговори зі Сполученими Штатами. Крім того, російський президент підкреслив міцні відносини між двома країнами. Путін заявив: «Наші стосунки глибоко вкорінені в історії, але важливі не слова, а суть, яка є дуже глибокою».

Кремль чекає на відповідь США після мирних переговорів

Тим часом, Кремль заявив, що очікує на відповідь від Білого дому та Дональда Трампа після мирних переговорів щодо України, які відбулися раніше цього тижня.

У вівторок посланець США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер відвідали Москву для зустрічі з Путіним.

Помічник Кремля Юрій Ушаков заявив російському державному інформаційному агентству РІА: «Зараз ми чекаємо на реакцію наших американських колег на обговорення, яке ми мали у вівторок».

Ушаков додав, що телефонна розмова між Путіним і Трампом наразі не планується, а дата нової зустрічі з американськими посадовцями ще не визначена. США ведуть переговори як з Україною, так і з Росією з метою припинення бойових дій.

