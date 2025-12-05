«Рисова» афера на 57 мільйонів: викрито схему ухилення від ПДВ в Одеській області

Масштабна корупція в Одеській області: детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили злочинну схему ухилення від сплати податків на 10,6 млн грн, організовану керівництвом одного з борошномельно-круп’яних підприємств. Справа вже дійшла до суду, а завдані державі збитки повністю відшкодовано, інформує Завтра.UA.

Деталі масштабної схеми

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що керівництво компанії реалізувало велику партію рису загальною вартістю 57,7 млн грн. Цю фінансову операцію було приховано від держави: вона не відображалася у податкових деклараціях. Внаслідок цього, до державного бюджету не надійшло 9,6 млн грн податку на додану вартість (ПДВ).

Крім того, для зменшення податкових зобов’язань, директор підприємства штучно завищив витрати компанії. До фінансової звітності було додано неіснуючі або завищені витрати на фрахт судна у розмірі 3 млн грн та на оренду – 4,8 млн грн. Загальна сума несплачених податків, за версією слідства, склала 10,6 млн грн.

Вилучення майна та відшкодування збитків

Під час слідчих дій та обшуків на підприємстві правоохоронці вилучили готівкові кошти, аграрну продукцію, техніку, фінансову документацію та чорнову бухгалтерію. Загальна вартість вилученого майна оцінюється у 66,7 млн грн.

Директору компанії було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Важливо зазначити, що на етапі досудового розслідування підприємство вже повністю відшкодувало державі всю суму завданих збитків, перерахувавши 10,6 млн грн до бюджету.

Справа передана до суду

Наразі розслідування завершено. Справу за обвинуваченням директора в ухиленні від сплати податків скеровано до суду для розгляду по суті.

