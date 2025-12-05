США вимагають від Греції грошей на зброю для України

Вашингтон посилює тиск на Афіни, щоб вони зробили свій внесок у Список пріоритетних вимог України (PURL) – фонд, призначений для збору коштів на купівлю американської зброї для України. За інформацією грецького видання Ekathimerini, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі в середу представники посольства США в Афінах передали офіційне прохання Вашингтона про приєднання Греції до PURL, інформує Завтра.UA.

Американські дипломати, хоча й високо оцінили «принципову позицію» Греції щодо України та визнали її фінансові обмеження наприкінці фінансового року, наполягали на публічному оголошенні про участь. Вони закликали міністра закордонних справ Джорджа Герапетрітіса оголосити про це на зустрічі НАТО. І запропонували Греції підписати Загальну рамкову угоду, щоб засвідчити зобов’язання, залишивши суму внеску на пізніший термін. Вашингтон також порадив Афінам не приєднуватися до меншості держав НАТО, які не роблять внесків.

Зустріч на полях НАТО та реакція Афін

Під час саміту НАТО міністр Герапетрітіс зустрівся із заступником державного секретаря США Крістофером Ландау. Однак жодних оголошень, окрім наміру двох країн підготувати наступний Стратегічний діалог між Грецією та США, зроблено не було. Цей діалог, запланований спочатку на жовтень, а потім на грудень, тепер, ймовірно, відбудеться пізніше у 2026 році.

Питання PURL неодноразово порушувалося США з моменту оголошення про створення фонду минулого літа. Його також обговорювали з грецькими лідерами тимчасовий повірений у справах Джош Хак та посол Кімберлі Гілфойл.

Оскільки це питання впливає на греко-американські відносини, ним займається офіс прем’єр-міністра. Як зараз, так і на попередніх етапах американській стороні повідомляли, що фінансова ситуація в країні не дозволяє порушити досягнуті чутливі баланси.

Стан фонду та внесок Греції

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що PURL має підтримку двох третин країн-членів та зобов’язання на суму 4 мільярди євро, що є значно меншою сумою, ніж 300 мільярдів доларів зброї, яку західні держави вже надали Україні.

Наразі Греція надала Україні артилерійські снаряди, застарілі зенітні ракети, старі гармати, самохідну артилерійську установку, конфісковані автомати Калашникова та протитанкову зброю. Також розглядається можливість продажу систем малої дальності OSA-AK.

Раніше стало відомо, що Британія ініціює створення фонду на £100 мільярдів для України з грошей РФ.