Україні доведеться пожертвувати територіями

Представники кількох європейських урядів дали зрозуміти посланцю Києва, що певні територіальні поступки можуть стати неминучими для України, якщо вона прагне припинити повномасштабну війну. Про це пише видання El País, інформує Завтра.UA.

Сигнали від європейських урядів

Дипломатичні джерела повідомляють, що під час недавніх зустрічей представники низки країн Європи висловили думку про те, що Україні, можливо, доведеться поступитися частиною територій в обмін на мирну угоду.

Під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі між представниками служб безпеки Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії, Великої Британії та українською делегацією обговорювалися варіанти завершення війни, включно зі сценаріями, за яких Києву доведеться піти на компроміс щодо частини територій, окупованих Росією.

Йдеться не про офіційні пропозиції, а про неофіційну готовність частини європейських лідерів визнати: без поступок підписати мирну угоду може бути неможливо. Це свідчить про зміну настроїв та зростаюче усвідомлення складності ситуації на континенті.

Опір Балтії та Польщі

Польща та країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) продовжують очолювати групу країн, які рішуче виступають проти будь-яких територіальних поступок з боку країни, яка зазнала вторгнення. Вони наполягають на необхідності повного виведення російських військ. І збереженні міжнародно визнаних кордонів України.

Зростаюче відчуття безсилля

В Європі зростає відчуття безсилля щодо ролі, яку вона може відіграти в процесі мирного врегулювання. На тлі триваючих бойових дій та відсутності значного прогресу у дипломатії, європейські лідери стикаються з усвідомленням того, що їхній вплив на переговорний процес може бути обмеженим. Дехто з європейських політиків, зокрема президент Фінляндії, раніше вже натякали на можливість «несправедливого миру», у якому Україні доведеться відмовитися від частини територій заради припинення бойових дій.

Позиція Києва

Українська делегація зайняла обережну, але тверду позицію. Представники України наголошували, що майбутнє країни має визначатися на основі надійних гарантій безпеки, а не за рахунок територіальних втрат.

Що це означає для майбутнього

Позиція Європи демонструє втому від затяжної війни та розуміння: без компромісів досягнути миру з путінською Росією стає дедалі складніше. Разом із тим Україна може опинитися перед важким вибором — продовження війни або ризик втрати частини територій.

