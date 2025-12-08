Білий дім пророкує Європі знищення

Тривога зростає серед європейських лідерів на тлі можливої угоди між США та Росією щодо України, що може призвести до капітуляції Заходу. Ця стурбованість посилилася після випуску 33-сторінкової Стратегії національної безпеки США, підписаної президентом Дональдом Трампом. В ній Білий дім заявив, що Європа ризикує бути знищеною, якщо не змінить свою культуру та політику. Про це пише Bloomberg, інформує Завтра.UA.

Позиція США викликає глибоке занепокоєння у таких лідерів, як британець Кір Стармер, француз Еммануель Макрон та німець Фрідріх Мерц. Особливо з огляду на те, що війна Росії в Україні вступає у потенційно вирішальну фазу.

Видання Стратегії та можливі спроби США укласти угоду з Росією ставлять під сумнів надійність адміністрації Трампа як ключового союзника.Порушуючи екзистенційні питання щодо майбутнього трансатлантичного альянсу та здатності Європи до самозахисту.

США та Європа: “Американські гірки” довіри

Європейські дипломати часто порівнюють управління політикою Трампа щодо України з катанням на американських гірках, і наразі вони спостерігають особливо крутий обрив. Союзники Києва раніше сподівалися, що Україна перебуває в “кращому становищі”. Проте поява нового мирного плану між США та Росією минулого місяця змусила європейців знову вдатися до стратегії публічного схвалення американських зусиль. І сподіватися на зрив плану з боку Путіна.

Проте, ця стратегія зараз випробовується на межі. Розкриття інформації про те, що посланець США Стів Віткофф радив Росії, як представити план щодо України, призвело до втрати довіри до американських переговірників. Макрон нібито попереджав, що США можуть бути готові “зрадити” Україну, а Мерц звинуватив американців у “іграх”.

Тим часом, у своєму стратегічному документі США заявили, що європейські чиновники “мають нереалістичні очікування щодо війни” .І страждають від “браку самовпевненості”, особливо у відносинах з Росією.

Виклики для Великої Британії та ризик самотності Європи

Для Великої Британії, яка прагне позиціонувати себе як провідного союзника України та найближчу до США європейську країну, цей виклик є особливо гострим. Розрив “особливих відносин” для Лондона є немислимим через тісне військове та розвідувальне партнерство.

Незважаючи на це, європейці дедалі більше готові до перспективи того, що Трамп може відійти від усієї проблеми, якщо йому не вдасться досягти угоди. Джон Форман, колишній британський аташе з питань оборони, зазначив, що “залишається ризик того, що США відійдуть від усієї цієї проблеми, та залишать європейцям вирішувати її питання”. Він додав, що Європі доведеться вирішувати, чи може вона дозволити собі продовжувати підтримувати Україну військово та фінансово без участі США.

Тиск на Зеленського та загроза “несправедливого миру”

Президент Зеленський, за словами одного чиновника, перебуває під тиском як з боку США, так і через корупційний скандал у країні. Це потенційно послаблює його здатність протистояти невдалій угоді.

Головна мета континенту — уникнути ситуації, коли розбитий Зеленський буде змушений США вивести війська з українського Донбасу. Та погодитися на угоду без будь-яких серйозних гарантій безпеки з боку Америки. Європейські чиновники стверджують, що такий крок не буде справедливим миром. Він лише заохочуватиме майбутню ширшу війну з Росією. Найближчими днями делегації з континенту вирушать до США, щоб обговорити стан переговорів.

Найгірший сценарій та стратегічна помилка Європи

Європейські лідери побоюються, що Трамп може відмовитися від війни, якщо не зможе досягти угоди. Найгіршим сценарієм було б посилення тиску на Росію, блокування використання американської зброї Україною та припинення обміну розвідувальними даними з Києвом. Це залишить Європу справді саму на себе.

На думку Формана, “Європа звикла до американської захисної ковдри, роками недофінансовувалася, ігнорувала попереджувальні ознаки роз’єднання та не була належно підготовлена”, і наслідки цієї стратегічної помилки тепер очевидні.

Нагадаймо, раніше експерти заявили, що без підтримки ЄС економічний колапс України є питанням кількох місяців.