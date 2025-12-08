Секретний список ЄС: розкрито, як столиці поділять ризик “війни активів” – і чому Бельгія панікує

Країни Європейського Союзу повинні будуть окремо виділити мільярди євро для гарантування терміново необхідних позик Україні на суму до 210 мільярдів євро. Ці резервні механізми, які будуть пропорційно розподілені між країнами блоку, є ключовим елементом плану ЄС щодо використання заморожених російських активів для допомоги Києву. Про це пише Рolitico, інформує Завтра.UA.

Згідно з документами, отриманимивиданням, Німеччина має намір взяти на себе найбільшу частку цього “бекстопу”.Та готова надти підтримку на суму до 52 мільярдів євро.

План Єврокомісії та необхідність гарантій

Минулого тижня Європейська комісія представила дипломатам деталі плану репараційного кредиту Україні на суму 165 мільярдів євро, використовуючи грошову вартість заморожених російських активів. Близько 185 мільярдів євро цих активів перебувають під управлінням бельгійського фінансового депозитарію Euroclear. Тоді як ще 25 мільярдів євро розосереджені по всьому блоку на приватних банківських рахунках. Загальна сума кредиту, що підлягає гарантуванню, сягає 210 мільярдів євро.

Резервні механізми (бекстоп) необхідні для отримання схвалення кредиту від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Бельгійський лідер виступив проти використання суверенних російських активів через побоювання, що його країна може бути зобов’язана повернути гроші Москві. І вимагає надійних гарантій від інших країн ЄС.

Загальні суми, які мають покрити країни, можуть зрости, якщо дружні до Кремля країни, такі як Угорщина, відмовляться приєднатися до ініціативи. Проте, покрити частину загальної гарантії можуть допомогти країни, що не входять до ЄС. Норвегія розглядалася як можливий кандидат, але її міністр фінансів Єнс Столтенберг дистанціював Осло від цієї ідеї.

Дефіцит бюджету України та роль Німеччини

Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі 71,7 мільярда євро наступного року. І буде змушена почати скорочувати державні витрати вже з квітня, якщо не надійдуть нові кошти. Критичності ситуації додало те, що Угорщина в п’ятницю наклала вето на випуск нових боргових зобов’язань ЄС для покриття бюджетного дефіциту Києва.

Це покладає на лідерів ЄС тягар переконати Де Вевера підтримати використання російських активів на зустрічі лідерів ЄС 18 грудня. Замість того, щоб залучати власні національні скарбниці.

У п’ятницю ввечері канцлер Німеччини Фрідріх Мерц був у Брюсселі, щоб особисто запевнити Де Вевера, що Німеччина надасть 25 відсотків резервного фонду, що становить найбільшу частку серед усіх країн-членів.

“Ми мали дуже конструктивний обмін думками з цього питання”, – сказав Мерц після обіду з бельгійським лідером. “Особливе занепокоєння Бельгії щодо питання використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути розглянуте будь-яким можливим рішенням таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик”.

Розподіл коштів та механізми контролю

Запропонований репараційний кредит передбачає, що 115 мільярдів євро будуть спрямовані на фінансування оборонної промисловості України протягом п’яти років, тоді як 50 мільярдів євро покриють бюджетні потреби Києва. Решта 45 мільярдів євро із загального пакету будуть спрямовані на погашення кредиту G7 Україні, наданого минулого року. Згідно з презентаціями Комісії, кошти будуть розподілені шістьма платежами протягом року.

Будуть запроваджені певні механізми стримування та противаг, щоб запобігти привласненню грошей шахраями. Наприклад, щодо витрат на оборону, це включатиме забезпечення того, щоб контракти та плани витрат були прийнятними для Комісії. Комісія також детально опише фінансові потреби України та окреслить, звідки уряд отримує військову та фінансову допомогу, що дозволить столицям ЄС відстежувати грошові потоки до Києва.

