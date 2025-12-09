Готуйтеся до змін: Рада прийме «мегареформу» у сфері житла та праці – головні новації законопроєктів

Парламентський Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зробив рішучий крок до оновлення житлового законодавства. Комітет розглянув і рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт №12377 “Про основні засади житлової політики”, інформує Завтра.UA.

Цей документ, який по суті замінить старий Житловий кодекс, раніше вже привертав увагу обговореннями, зокрема, через зміни правил виселення орендарів і власників, порядок надання службового житла та визначення чотирьох пріоритетних категорій для його отримання.

Ключові нововведення законопроєкту №12377

Підготовлений до другого читання законопроєкт встановлює нові основи житлової політики та механізми її реалізації:

Правові та організаційні засади. Встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики; принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин; вимоги до споживчої якості житла.

Встановлюються основні правові, економічні та організаційні засади житлової політики; принципи, пріоритети та завдання держави у сфері житлових відносин; вимоги до споживчої якості житла. Механізми підтримки. Визначаються механізми державної підтримки для будівництва, придбання та оренди житла, а також порядок формування та використання державного, комунального та приватного житлових фондів.

Визначаються механізми державної підтримки для будівництва, придбання та оренди житла, а також порядок формування та використання державного, комунального та приватного житлових фондів. Термінологія та реалізація права на житло. Визначаються ключові терміни (житло, житлові фонди, доступне та соціальне житло, житло для тимчасового проживання, оператори доступного і соціального житла, револьверний фонд тощо), механізми реалізації права на житло, коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою, та порядок надання соціального і службового житла.

Визначаються ключові терміни (житло, житлові фонди, доступне та соціальне житло, житло для тимчасового проживання, оператори доступного і соціального житла, револьверний фонд тощо), механізми реалізації права на житло, коло осіб, які можуть скористатися державною підтримкою, та порядок надання соціального і службового житла. Нові системи та фонди. Запроваджуються Єдина інформаційно-аналітична житлова система; фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла; револьверні фонди для фінансування житлових програм; інструменти публічно-приватного партнерства.

Запроваджуються Єдина інформаційно-аналітична житлова система; фінансово-кредитні механізми підтримки будівництва, придбання та оренди житла; револьверні фонди для фінансування житлових програм; інструменти публічно-приватного партнерства. Реновація та планування. Вводяться механізми комплексної реновації застарілого житлового фонду та нові підходи до стратегічного планування житлової політики.

На черзі Трудовий кодекс: осучаснення трудових відносин

Глава фінансового парламентського комітету Данило Гетманцев повідомив, що незабаром уряд внесе до Верховної Ради проєкт нового Трудового кодексу. Цей документ покликаний замінити чинний Кодекс законів про працю (КЗпП).

Мета нового Трудового кодексу — осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах. Акцент робиться на дебюрократизації та мінімальному втручанні держави, при цьому обіцяється реальний, а не номінальний захист прав працівників. Народний депутат наголосив на необхідності проведення широкої суспільної дискусії щодо змісту проєкту.

Нагадаймо, раніше стало відомо, про житло в небезпеці: новий закон може залишити тисячі українців без даху над головою.