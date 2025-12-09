Нові правила бронювання затвердив Кабмін: ключові зміни

Уряд України ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які мають на меті оптимізувати процедуру для критично важливих підприємств та компаній оборонно-промислового комплексу (ОПК). Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 8 грудня. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, наголосивши на двох ключових нововведеннях, інформує Завтра.UA.

Бронювання працівників ОПК на 45 днів

Першим значним нововведенням є можливість бронювати працівників підприємств ОПК на строк 45 календарних днів. Цей період надається для того, щоб працівник міг усунути порушення правил військового обліку.

Скасування 72-годинного терміну для критично важливих підприємств

Друга важлива зміна стосується підприємств, яким офіційно підтверджено статус критично важливих. Для таких компаній скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Це дозволить значно прискорити процедуру.

Можливість оперативно використовувати оновлений механізм

«Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Мінекономіки повідомило, що ці нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування урядової постанови. Як зазначають у відомстві, це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

Зміни відбуваються на тлі набрання чинності Законом № 4630-IX

Варто відзначити, що 4 грудня набрав чинності Закон № 4630-IX. Цей документ встановлює особливий порядок прийняття на роботу працівників на підприємствах, в установах та організаціях, визначених критично важливими для функціонування економіки та оборонної промисловості України.

