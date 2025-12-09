Новорічне меню 2025/2026: за святковий стіл доведеться платити дорожче

Цьогорічне святкування Різдва та Нового року, яке традиційно супроводжується щедрим застіллям, вимагатиме від українців суттєво більших витрат, ніж у попередні роки. Вартість приготування улюблених святкових страв за останні три роки демонструє значне підвищення. Видання “Телеграф”, проаналізувавши відкриті дані, порівняло ціни на ключові продукти та готові страви у 2022 та 2025 роках, виявивши подорожчання практично за всіма пунктами, крім одного, інформує Завтра.UA.

Як змінилися ціни на новорічний стіл: від олів’є до шампанського

Аналіз цін на популярні новорічні страви та продукти показує значне зростання вартості порівняно з 2022 роком.

Наприклад, кілограм салату олів’є у 2022 році обходився у 183 гривні, а цього року за нього потрібно викласти 264 гривні. Кіло оселедця під шубою коштував 96 гривень, і за три роки ціна зросла до 122 гривні.

Значно зросла ціна на м’ясні делікатеси: кілограм буженини з ошийку під Новий рік у 2022 році обходився у 220 гривень, а цього року аж 410.

Навіть традиційні бутерброди стали дорожчими: 16 бутербродів з ікрою та шпротами забирали зі святкового бюджету 329 гривень, тепер вони коштують 662.

Зросла вартість і алкоголю: за шампанське треба було віддати 140 гривень, цього року воно коштує 229. Вартість запеченої курки вагою 1,5 кг у 2022 році була 136 гривень, а тепер треба викласти 193.

Єдиний виняток: що подешевшало

Проте є одна позиція, яка здешевшала. Мандарини стали більш доступними — у 2022 році кілограм коштував 62 гривні, а зараз стільки ж можна купити за 55 гривень.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Україна на порозі нового цінового шоку: які продукти здорожчають майже наполовину.