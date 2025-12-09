Трамп розуміє, як натиснути на Україну для укладення мирної угоди

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що президент Дональд Трамп має “важелі впливу” як на Росію, так і на Україну, щоб змусити сторони укласти угоду про врегулювання війни. Вітакер підкреслив, що мир є “єдиним рішенням” конфлікту, інформує Завтра.UA

Прогрес у мирних переговорах

Меттью Вітакер, який нещодавно повернувся з конференції в Досі, висловив оптимізм щодо просування переговорів. За його словами, Президент Трамп “наблизив переговорну позицію ближче, ніж будь-коли”.

“Президент Трамп розуміє, як чинити тиск як на росіян, так і на українців, щоб змусити їх укласти цю угоду, щоб продовжувати прогресувати”, – зазначив посол.

Він повідомив, що посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер продовжують курсувати між сторонами, “вирішуючи складну багатосторонню мирну угоду”.

Ультиматум про вихід з переговорів

Попри оптимізм, Вітакер визнав, що процес залежить від готовності обох сторін. Він процитував Дональда Трампа-молодшого, який заявив, що може настати момент, коли Президент Трамп, якщо вирішить, що угоди не буде, “відступить” від неї.

“Він очікує, що обидві сторони досягнуть прогресу. Ця війна має закінчитися. Він був дуже чітким щодо цього. І вбивства повинні припинитися”, – підкреслив Вітакер.

Сполучені Штати як миротворець

Відповідаючи на запитання про важливість участі США у врегулюванні війни для американського народу, Меттью Вітакер назвав США “єдиною світовою наддержавою” і заявив, що “Президент Трамп є єдиним, хто може привести обидві сторони за стіл переговорів і працювати з ними для посередництва у вирішенні”.

“Якщо Сполучені Штати відійдуть, якщо Президент Трамп відійде, ймовірність миру різко зменшиться… Сполучені Штати є миротворцем тут. Президент Трамп є головним миротворцем”, – сказав він.

Він також додав, що США “більше не відправляють необмежену кількість грошей та матеріалів в Україну в надії, що вони зможуть захистити себе”, а продають зброю європейським та канадським союзникам, які постачають її Україні.

Меттью Вітакер наголосив, що Сполучені Штати “серйозні, ми ясно бачимо. Ми знаємо, що мир є єдиним рішенням цієї суперечки та цієї війни”.

