“Пул солідарності” почекає: ЄС офіційно звільнив п’ять країн від біженців

Польща отримала тимчасове звільнення від механізму переселення мігрантів Європейського Союзу. Це підтвердили міністри внутрішніх справ ЄС на зустрічі в Брюсселі. Про це повідомляє Польське радіо, інформує Завтра.UA.

Звільнення для п’яти країн

Звільнення також стосується Австрії, Хорватії, Чеської Республіки та Естонії, які також просили звільнення від так званого “пулу солідарності”.

Причини звільнення Польщі

У випадку Польщі міністри посилалися на високі витрати на захист її східного кордону з Білоруссю, а також на прийом країною великої кількості військових біженців з України.

Умови міграційного пакту ЄС

Згідно з пактом ЄС, держави-члени повинні або приймати біженців із країн, що стикаються зі сплеском прибуття, або платити 20 000 євро за кожну особу, яку вони не розміщують.

Реакція Варшави

Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський привітав це рішення, заявивши, що воно виконало обіцянки уряду.

“Ми маємо те, що обіцяли. Ми сказали, що не прийматимемо біженців згідно з цим механізмом і не платитимемо жодної компенсації, тож це хороший день”, – сказав він. Політик додав, що механізм визнає Польщу країною під міграційним тиском через підтримку України, і очікує, що ця домовленість діятиме протягом багатьох років.

Нагадаймо, раніше Польща зафіксувала рекордну кількість польсько-українських шлюбів.