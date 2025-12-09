Росія втрачає 100 мільярдів: Європа оголосила про “неминуче” фінансове роззброєння Кремля

За інформацією видання The Times, країни Європейського Союзу готуються до оголошення важливого рішення щодо конфіскації заморожених активів Росії. Очікується, що офіційну заяву про це буде зроблено вже цього тижня або на початку наступного, інформує Завтра.UA.

Обговорення конфіскації активів для допомоги Україні

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер висловив упевненість, що угоду про конфіскацію заморожених активів Російської Федерації в Європі буде досягнуто “всього за кілька днів”. Сума активів сягає 100 мільярдів фунтів стерлінгів. Такий оптимізм він пояснює тим, що переговори про припинення війни досягли “критичної стадії”.

В понеділок Стармер провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським, главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Основною темою зустрічі стали мирні пропозиції, ініційовані США.

Однак, крім цього, лідери держав обговорили й можливість конфіскації російських коштів, які наразі заморожені на рахунках у європейських банках. Ці гроші розглядаються як потенційне джерело фінансування як для продовження бойових дій, так і для оплати відновлення України після можливого укладення мирної угоди.

“Згодом високопоставлені джерела в уряді висловили оптимізм щодо того, що угода близька. Вона буде оголошена на цьому або наступному тижні”, — пише видання.

Британські активи та важелі впливу

Серед загальної суми заморожених коштів, близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів зберігаються на банківських рахунках у Великій Британії.

Це фінансування, за даними видання, розглядається як найважливіший важіль тиску для європейських країн та України на мирних переговорах, які очолює Президент США Дональд Трамп.

Конфіскація активів забезпечить надійне джерело фінансування України для ведення війни ще на два роки, посиливши тиск на Москву в той час, коли європейські лідери занепокоєні тим, що російський диктатор Володимир Путін бере гору.

Крім того, ці активи розглядаються як один із небагатьох козирів, які дадуть змогу не допустити фактичного нав’язування Україні будь-якої угоди з боку Вашингтона.

Позиція Бельгії

Попри загальний оптимізм, Бельгія, де, як відомо, зосереджена більша частина заморожених активів РФ, поки що затримує остаточне укладання угоди. Бельгійський уряд виступає проти переказу коштів для України. Причиною є побоювання, що країна може опинитися в ситуації, коли виникне юридична відповідальність за суму, що дорівнює третині її річного ВВП.

Проте, представник уряду Британії демонструє оптимізм щодо цього питання.

“Ми сподіваємося, що угоду буде укладено приблизно наступного тижня”, — сказав він у коментарі The Times.

Водночас країни G7 оприлюднили спільну заяву про готовність розглянути конфіскацію всіх заморожених активів рф.

Нагадаймо, раніше став відомий секретний список ЄС: розкрито, як столиці поділять ризик “війни активів” – і чому Бельгія панікує.