Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не відмовиться від території під тиском Москви. Або для того, щоб задовольнити Вашингтон у його прагненні врегулювати мирні переговори. Україна не здасть територію, заявив у понеділок президент Володимир Зеленський, відхиливши вимогу центрального керівництва Росії, яку президент Дональд Трамп включив до своєї останньої пропозиції щодо припинення війни Кремля. Про це пише The Washington Post, інформує Завтра.UA.

«Згідно з нашими законами, міжнародним правом — і моральним правом — ми не маємо права нічого віддавати», — сказав Зеленський. Заяву він зробив після зустрічі з провідними європейськими лідерами для обговорення плану Трампа. «Саме за це ми боремося».

Категорична позиція щодо територіальної цілісності

Однозначна заява про те, що Україна не здасть землю, може означати провал плану Трампа. Цей план критики засудили як виконання списку бажань президента Росії Володимира Путіна.

Зеленський, звертаючись до журналістів на борту свого рейсу до Брюсселя після консультацій з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні, зробив одну зі своїх найчіткіших публічних заяв щодо нової пропозиції, підтриманої США. Він твердо стояв на своєму щодо питання землі. Його погляд поділяють європейські лідери, які наполягають на тому, що Путіну не слід дозволяти силою змінювати міжнародні кордони.

Зеленський заявив, що Україна не віддасть свою територію на сході Донбасу — ні для пришвидшення мирних переговорів, ні для задоволення прагнення Вашингтона до компромісу, ні під тиском з боку Москви.

Деталі пропозиції Трампа та занепокоєння Європи

Росія незаконно заявила про анексію чотирьох цілих регіонів України (на додаток до Криму, який Росія захопила у 2014 році) — набагато більшої території, ніж її військові сили змогли окупувати.

Деякі українські чиновники висловили сподівання, що переговори все ж можуть принести плоди, назвавши пропозицію ближчою до того, щоб бути здійсненною для України, але нелегкою і не завершеною. Зокрема, Зеленський заявив, що одна з пропозицій передбачала «обмін» Запорізької атомної електростанції, яка наразі утримується Росією, та територій, окупованих Росією, на райони Донецької області, що все ще перебувають під контролем України, але він відкинув цю ідею.

Постійний тиск Трампа, включаючи його суворий тон щодо України та очевидну відкритість до задоволення територіальних претензій Путіна, знервував європейські столиці. Це посилює побоювання, що переговорний вплив Києва випаровується.

Консультації в Європі

Найближчим пріоритетом Зеленського в Лондоні була зустріч із високопосадовцями України, зокрема з Рустемом Умеровим, секретарем Ради національної безпеки і оборони України, який минулого тижня провів детальні консультації з посланцями Трампа.

Ще до того, як Зеленський категорично відмовився від передачі території, Україна та її європейські прихильники висловлювали глибоке занепокоєння щодо ініціативи Трампа, яка, за деякими словами, спочатку була настільки сприятливою для Росії, що вони вважали, що її розробив Кремль.

Після засідання в Лондоні Зеленський вилетів до Брюсселя для консультацій з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «Суверенітет України має бути поважаний», – написала фон дер Ляєн після зустрічі із Зеленським.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що будь-яка угода повинна містити «жорсткі» гарантії безпеки для України. Європейські лідери висловили підтримку дипломатії під керівництвом США, але побоюються будь-якого врегулювання, яке закріплює територіальні здобутки Росії або залишає Україну без надійних гарантій безпеки. В Україні такий напад вважається майже неминучим, якщо країна не вступить до НАТО. Принаймні одна з версій плану Трампа передбачала заборону Україні вступати до альянсу.

Складна ситуація на полі бою та внутрішні проблеми

Переговори набирають обертів, оскільки Україна переживає один із найскладніших періодів майже чотирирічної війни. Російські війська просуваються на сході, використовуючи нестачу боєприпасів та винищувачів в Україні, і продовжують бомбардувати енергетичну інфраструктуру.

Зеленський контролює реакцію України на переговори, оскільки корупційний скандал продовжує роздирати його найближче оточення, що призвело до відставок ключових посадовців.

