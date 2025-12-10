392 мільйони у кишені: ексглава Дніпропетровської ОДА і спільники розікрали гроші на ремонті доріг

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо масштабної корупції, у якій фігурує колишній голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації та його спільники. Їм інкримінують розкрадання понад 392 мільйонів гривень державних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг, інформує Завтра.UA. Наразі матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту.

Схема виведення коштів під прикриттям ремонту

Слідство встановило, що високопосадовець та його заступник організували схему розкрадання бюджетних коштів, призначених для дорожніх робіт. З метою прискорення отримання фінансування та уникнення складних, тривалих процедур, таких як розробка проєктної документації, проведення експертизи та технічного нагляду, підозрювані вдалися до підробки документів.

Замість капітального чи поточного ремонту доріг, вони оформили роботи як “експлуатаційне обслуговування”, що у 2022 році мало пріоритет. Ця маніпуляція дозволила їм обійти необхідні контрольні механізми.

Завищення витрат та пов’язана компанія

Для реалізації злочинної схеми витрати на дорожні роботи були безпідставно завищені до 1,5 мільярда гривень. На цю значно збільшену суму були укладені договори з приватною компанією, яка, за даними слідства, була пов’язана з колишнім головою Дніпропетровської ОДА.

Саме ця підконтрольна структура, користуючись завищеним кошторисом, безпідставно збільшила вартість матеріалів та робіт, що призвело до розкрадання понад 392 мільйонів гривень.

Виведення незаконно отриманих коштів

Частина розкраденої суми, отримана шляхом завищення вартості, була згодом виведена на рахунки інших підприємств. Ці компанії також були підконтрольні високопосадовцю та його заступнику, що підтверджує організований характер корупційної схеми.

Наразі матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

