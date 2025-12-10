Бій за мільйони: в Міноборони викрито корупційну схему продажу шести військових кораблів ЗСУ

Колишній посадовець Міністерства оборони України та його спільники організували незаконний продаж шести списаних військових кораблів Військово-морських сил ЗСУ, завдавши державі збитків на понад 900 тисяч гривень, інформує Завтра.UA.

Підозра у зловживанні службовим становищем

Київською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України повідомлено про підозру трьом колишнім посадовим особам. Їм інкримінують зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Слідство встановило, що дії фігурантів були умисними та спрямовані на одержання неправомірної вигоди для комерційної структури, що призвело до тяжких наслідків для державних інтересів.

Механізм корупційної оборудки

За даними слідства, ключову роль у схемі відіграв колишній посадовець Головного управління майна та ресурсів Міністерства оборони України. Маючи доступ до процедур списання військового майна, він використав службове становище, щоб обійти встановлені правила утилізації.

Колишній посадовець, діючи у змові з двома колишніми представниками уповноваженого підприємства, організував незаконний продаж шести морських суден, які були списані з балансу ВМС ЗСУ через незадовільний технічний стан та застарілість і підлягали утилізації.

Продаж кораблів за заниженою ціною замість утилізації

Замість законної процедури утилізації, зловмисники штучно перевели судна у найнижчу категорію для реалізації як металобрухт. Це дало змогу забезпечити суттєво занижену оцінку вартості кораблів. Вартість металу навмисне зменшили у кілька разів порівняно з ринковою.

Для легалізації оборудки було проведено формальний конкурс, переможець якого, а саме – конкретна приватна фірма, був обраний заздалегідь. Таким чином, покупець отримав значну економічну вигоду, а державі було завдано прямих збитків. У результаті протиправних дій державі завдано збитків на понад 900 тисяч гривень.

Наразі триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що посадовці Міноборони поставили ЗСУ браковану зброю на 187 млн грн.