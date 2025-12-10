“Час пішов”: Трамп ставить Зеленському ультиматум щодо мирної угоди

Посланці президента США Дональда Трампа чинять серйозний тиск на Володимира Зеленського, домагаючись від нього швидкої відповіді на мирну пропозицію щодо перемир’я з Росією “до Різдва”. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, Києву надали всього кілька днів, щоб ухвалити рішення, інформує Завтра.UA.

Джерела зазначають, що Трамп прагне оголосити про угоду до 25 грудня, розглядаючи це як політичний прорив.

Двогодинна розмова та вимоги швидкого рішення

Під час телефонної розмови, яка тривала близько двох годин у суботу, Зеленський розповів європейським лідерам, що відчув прямий тиск із боку спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа та зятя американського президента Джареда Кушнера. Обоє наполягали на тому, щоб Київ негайно прийняв мирну пропозицію.

За інформацією видання, у Білому домі намагаються прискорити процес і добитися результату без затримок.

Загроза єдності Заходу

Зеленський, у свою чергу, попередив європейських партнерів, що йому потрібен час для консультацій із союзниками. За словами президента, поспішне рішення може розколоти західну єдність, якщо США просуватимуть ініціативу без погодження з Європою.

“Це серйозні речі, які стосуються всіх наших партнерів. Мені потрібен час, щоб узгодити позиції”, — заявив він на внутрішніх консультаціях.

“Американці шукають компромісу” — Зеленський

Під час брифінгу президент України підтвердив, що відчуває зміни у підходах Вашингтона.

“Чесно кажучи, американці сьогодні шукають компромісу”, — сказав Зеленський журналістам.

За даними FT, позиція США може свідчити про спробу адміністрації Трампа пришвидшити будь-яку можливу формулу припинення вогню — навіть якщо це створює напругу між Києвом та частиною європейських партнерів.

