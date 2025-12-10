Мирні переговори між Україною та РФ можуть “затопити” нафтовий ринок

Ціни на нафту стабілізувалися в середу, оскільки інвестори стежили за прогресом у мирних переговорах між Росією та Україною та очікували рішення щодо процентних ставок у США. Про це пише Reuters, інформує Завтра.UA.

Після падіння приблизно на 1% на попередній сесії, ціна на нафту марки Brent зросла на 7 центів, або 0,1%, до 62,01 долара за барель до 10:39 за Гринвічем. Тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 10 центів, або 0,2%, до 58,35 долара.

Вплив мирних переговорів

Повідомлення про прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією залишаються ключовим фактором, що впливає на ціни. Мирна угода може потенційно призвести до зняття міжнародних санкцій з російських компаній. Цео може вивільнити обмежені постачання нафти на світовий ринок. Це побоювання стримує значне зростання цін.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна та її європейські партнери незабаром нададуть США «удосконалені документи» щодо мирного плану для припинення війни з Росією. Аналітики ING зазначають, що, хоча ринок нафти глибше переходить у очікуване перенасичення, пропозиція з Росії залишається ризиком.

Очікування від рішення Федеральної резервної системи США

Тим часом ринки очікували, що Федеральна резервна система США знизить свою основну процентну ставку на чверть пункту в середу, щоб підтримати охолодження ринку праці. Нижчі процентні ставки можуть підвищити попит на нафту, стимулюючи економічне зростання. Однак, зростання було обмежене побоюваннями, що пропозиція може перевищити попит.

Зміни у запасах США та прогнози видобутку

Джерела на ринку, посилаючись на дані API, повідомили у вівторок, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,78 мільйона барелів. Водночас, запаси бензину зросли на 7 мільйонів барелів, а запаси дистилятів збільшилися на 1,03 мільйона барелів. Урядові дані мають бути опубліковані о 15:30 за Гринвічем.

Крім того, Управління енергетичної інформації (EIA) заявило, що очікує, що видобуток нафти в США цього року зросте вище, ніж очікувалося раніше, підвищивши свій прогноз на 2025 рік на 20 000 барелів до середнього рекордного рівня в 13,61 мільйона барелів на день. Однак, організація знизила свій прогноз видобутку на 2026 рік на 50 000 барелів до 13,53 мільйона барелів на добу.

Раніше стало відомо, що США “відрізали” нафтових гігантів Путіна від долара – Кремль втратить мільярди.