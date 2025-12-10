Росія розширює ядерний вплив та будує нову АЕС біля кордону України

Росія готується розпочати будівництво нової атомної електростанції біля кордонів України. Державна корпорація «Росатом» заявила про намір у першому кварталі 2026 року перейти до повномасштабних робіт над АЕС «Пакш-2» в Угорщині. Країні, яка традиційно демонструє проросійську політичну лояльність. Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс», інформує Завтра.UA.

Очільник «Росатома» Олексій Лихачов підкреслив, що компанія «зняла всі американські заслони» для запуску проєкту. За його словами, тиск із боку Євросоюзу триває, однак Москва переконана, що процес уже не зупинити: «Ми впевнені, що у першому кварталі наступного року ми перейдемо до широкого будівництва, проведемо перший бетон», — заявив Лихачов.

Організаційні перешкоди залишаються, але РФ обіцяє їх подолати

Попри гучні заяви, глава «Росатома» визнав, що низка організаційних питань досі не вирішена. Він наголосив, що ці проблеми нібито будуть врегульовані найближчим часом, але деталей не розкрив.

Пакш-2 — один із найбільш політично чутливих ядерних проєктів у ЄС, адже він фінансується за кредитні кошти з Росії, а його реалізація триває попри війну РФ проти України та санкційний тиск на російську ядерну галузь.

Росатом вихваляється закордонними прибутками, але без цифр

Лихачов також заявив, що у 2025 році «Росатом» перевиконав планові показники щодо іноземного виторгу. Конкретних сум він не назвав, що є типовою практикою російської корпорації, яка часто оперує узагальненими формулюваннями без прозорої звітності.

Проєкт Пакш-2 фактично стає одним із найбільших енергетичних мостів між Будапештом та Москвою — у той час, коли більшість країн ЄС намагаються мінімізувати залежність від російських технологій, енергоресурсів і капіталу.

Нагадаймо, раніше стало відомо про “ядерний гачок” Кремля: Угорщина дала “Росатому” останній дозвіл на будівництво АЕС.