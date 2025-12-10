Розділ по-корейськи: Трамп штовхає Україну до замороженого конфлікту з членством у ЄС як “приманкою”

США, Україна та Європа обговорюють новий мирний план із 20 пунктів, де вперше фіксуються конкретні терміни вступу України до ЄС, архітектура безпеки та параметри демілітаризації: З’являються контури сталої мирної угоди для України, інформує Завтра.UA.

Шлях до розумної кінцевої мети все ще існує, попри хитання Дональда Трампа в бік Росії, пише The Washington Post, посилаючись на американських, українських та європейських чиновників. В ідеалі, мир в Україні має виглядати як суверенна держава із захищеними міжнародними гарантіями кордонами, яка є частиною Європейського Союзу та відновлює економіку завдяки великим інвестиціям зі США та Європи. За даними WP, незважаючи на жорстку переговорну тактику президента Трампа та його “незрозумілі симпатії” до агресора, така угода, здається, наближається.

Пакет документів для переговорів, за словами українського чиновника, включає три ключові компоненти: мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення. Хоча переговори далекі від завершення, і Україна та її європейські прихильники готують спільний пакет поправок, американські та українські чиновники розповіли WP про деякі ідеї, що розглядаються.

Конкретні терміни вступу та гарантії безпеки

Прискорене членство в ЄС: Україна може приєднатися до Європейського Союзу вже у 2027 році. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати опір Угорщини. Швидке членство в ЄС розглядається як перемога, оскільки воно сприятиме торгівлі, інвестиціям і змусить Україну контролювати корупцію.

Гарантії безпеки від США: Сполучені Штати нададуть гарантії безпеки, подібні до Статті 5 НАТО, для захисту України в разі порушення пакту Росією. Україна наполягає на підписанні такої угоди США та її ратифікації Конгресом. Європейські країни нададуть окремі гарантії.

Захист суверенітету: Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. При цьому, залишаються невирішеними питання про обмеження чисельності української армії. Розглядається збільшення пропозиції США до 800 000 військових, що приблизно дорівнює післявоєнній чисельності. Київ відмовляється від будь-якого офіційного конституційного обмеження на вимогу Росії.

Демілітаризована зона: Буде створена вздовж усієї лінії припинення вогню (від Донецької області до Запоріжжя та Херсона), подібно до тієї, що розділяє Північну та Південну Корею. За нею буде глибша зона із забороною на важке озброєння.

Запорізька АЕС: Найбільша в Європі атомна електростанція, Запорізька АЕС, більше не буде під російською окупацією. Обговорюється можливість того, що Сполучені Штати можуть взяти на себе управління об'єктом.

Територіальні поступки та економічне відновлення

Обмін територіями: Передбачається як невід’ємна частина угоди, хоча Україна та США торгуються щодо меж. Росія вимагає відмови від приблизно 25% Донецької області, які ще утримує Київ. Команда Трампа наполягає, що Україна може втратити значну частину цих територій у боях протягом шести місяців і повинна піти на поступки зараз. Президент Зеленський наполягає, що не має законного права поступатися територією. Як варіант врегулювання пропонується “корейська модель”, де обидві сторони зберігають претензії на всю територію.

Економічне відновлення: Адміністрація Трампа прагне сприяти інвестиціям. Одним із джерел фінансування можуть стати понад 200 мільярдів доларів заморожених російських активів у Європі. Переговорники Трампа вже запропонували виділити 100 мільярдів доларів із них Україні як репарації, з можливістю збільшення суми.

Інвестиції США: Американські чиновники обговорюють із BlackRock відродження плану Фонду розвитку України, який би залучив 400 мільярдів доларів на реконструкцію, із залученням Світового банку.

Позиція Трампа

Успіх мирних зусиль Трампа має певні перспективи, оскільки його переговірники, Джаред Кушнер та Стів Віткофф, схоже, усвідомлюють, що найкращий захист для України — це поєднання обов’язкових гарантій безпеки та економічного процвітання. Вони розуміють, що пакет провалиться, якщо його не зможе продати виснаженій країні президент Зеленський.

Водночас, видання зазначає, що схиляння Трампа до Кремля у Стратегії національної безпеки, де він прагне бути “на рівній відстані” між демократичною Європою та автократичною Росією, ускладнює переговори та “справді турбує Європу”. WP застерігає, що Трамп може зіпсувати ситуацію, настільки сильно стиснувши Україну та її європейських прихильників, що вони вирішать продовжувати боротьбу. Зараз, час для Трампа “заспокоїти Україну та Європу, а не намагатися змусити їх укласти угоду”.

