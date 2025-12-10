Три бомби уповільнюють мир: території, НАТО і російські мільярди

Президент Дональд Трамп посилив тиск на Україну, закликаючи якомога швидше ухвалити американський мирний план. На думку Білого дому, затягування переговорів лише погіршує позицію України, яка, за словами Трампа, «програє» майбутню мирну угоду, інформує Завтра.UA.

The Wall Street Journal повідомляє, що Трамп прагне скоротити час для ухвалення рішення, щоб зміцнити власні переговорні позиції на світовій арені.

Європейські лідери у відповідь: «мир без гарантій — неможливий»

Слова Трампа загострили напруження між США та Європою. Європейські лідери різко відреагували на заяви президента США, який назвав їх «надто слабкими» та заявив, що «Росія тримає карти» у будь-яких мирних переговорах.

У Брюсселі наголошують: реальний і довгостроковий мир потребує чітких гарантій безпеки з боку США, і Європа не може погодитися на угоду, яка залишить Україну беззахисною.

Три критичні розбіжності, що блокує прогрес

Попри інтенсивні консультації між Києвом, Вашингтоном і Брюсселем, переговори просуваються повільно. Американська сторона виділяє три ключові точки непогодженості, які стали головними гальмами мирного процесу:

1. Територіальні питання та визначення майбутніх меж

Позиції України та Росії кардинально розходяться. Київ не готовий до поступок, а Москва наполягає на юридичному закріпленні контролю над окупованими територіями. США та Європа не мають єдиного бачення, який формат компромісу може бути прийнятним.

2. Можливе членство України в НАТО

Для Києва — це стратегічна мета. Європа переважно підтримує цю перспективу.

США ж, за даними WSJ, поки що не готові схвалити формальне вступлення України до Альянсу та пропонують альтернативні механізми безпеки. Це створює напругу як у стосунках із Києвом, так і з Європою.

3. Доля заморожених російських активів

Європейські країни виступають за довгострокове використання активів на користь України, але обережні щодо повної конфіскації.

США схиляються до більш агресивного підходу. Київ наполягає, що ці кошти мають стати ключовою частиною фонду відбудови. Розбіжності між сторонами досі не подолані.

Україна працює над мирним пакетом — але без гарантій рух неможливий

Київ разом із партнерами розробляє три основні документи:

рамкову угоду;

пакет гарантій безпеки;

план післявоєнного відновлення.

Україна підкреслює: без реальних гарантій безпеки жодна угода не буде життєздатною.

Зеленський: вибори можливі тільки за умов безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори, але лише якщо буде забезпечена безпека та ухвалені необхідні зміни в законодавстві. Він назвав твердження про нібито політичні мотиви затягування війни «абсолютно неадекватними».

Переговори триватимуть місяці

Європейські чиновники прогнозують: через глибокі розбіжності мирний процес може затягнутися на багато місяців.

Поки що немає єдності ні щодо територіального питання, ні щодо членства України в НАТО, ні щодо багатомільярдних російських активів.

Саме ці три критичні вузли — головна причина, чому шлях до мирної угоди залишається таким довгим і складним.

Раніше стало відомо про пастку для Путіна: названо єдину умову, коли диктатор здасться і погодиться на перемир’я.