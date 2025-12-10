Україна на межі катастрофи: руйнація енергетики та провал “зимового плану”

Постійний представник і координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Маттіас Шмале попередив про загрозу гуманітарної катастрофи на тлі невиконання “зимового плану” підтримки. Про це пише Укрінформ, інформує Завтра.UA.

Провал зимового плану

За словами Шмале, фінансування гуманітарної допомоги Україні зменшується, а “зимовий план” наразі профінансований лише на 65%. Це створює серйозні ризики для прифронтових громад, де швидко руйнується енергетична та інфраструктура життєзабезпечення.

Ризик катастрофи

“Ми бачимо, що ситуація стає критичною, і без достатнього фінансування існує реальний ризик гуманітарної катастрофи”, – зазначив представник ООН. Він закликав міжнародну спільноту збільшити підтримку, щоб забезпечити доступ до тепла, їжі та медикаментів для найбільш вразливих громад.

Гуманітарна допомога під загрозою

Зменшення фінансування та постійні атаки на енергетичні об’єкти у прифронтових регіонах загрожують життєво важливим поставкам. ООН наголошує на необхідності термінових заходів для попередження критичної ситуації.

