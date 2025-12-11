“Нам світить капітуляція”: військовий про невтішний дипломатичний прогноз

Військовослужбовець, аеророзвідник та екснардеп Ігор Луценко вважає, що жодні поточні дипломатичні ініціативи не відкривають для України перспективи справедливого миру. Основна причина — Росія досі має значний ресурс і налаштована на продовження війни, інформує Завтра.UA.
Військові не вірять у вигідні мирні рішення
В інтерв’ю “Главкому” Ігор Луценко, народний депутат VIII скликання, оцінив міжнародну дипломатичну активність та реакцію на неї в лавах Збройних Сил України.
На запитання щодо сприйняття нинішньої дипломатичної діяльності військовими, Луценко відповів, що армія добре відчуває реальний стан ворога, його наміри та можливості.
“Військові дуже добре відчувають, у якому стані наш ворог, які в нього наміри й можливості. І будь-який притомний військовий розуміє: жодних мирних рішень, які були б бодай мінімально вигідні Україні, нам зараз не світить”, — наголосив Луценко.
Налаштованість Росії та слабкість Заходу
За словами військового, реалістичними варіантами можуть стати лише такі сценарії, які по суті означатимуть капітуляцію України.
“Нам світить або повна, або часткова капітуляція — формально ніби не капітуляція, а по суті — так. Росія налаштована воювати, вона відчуває, що має ресурс — людський і матеріальний. РФ бачить, як слабшає Захід, і це додає їй оптимізму”, — зазначив він.
