США передали Європі секретний план повернення РФ у світову економіку

Вашингтон пропонує використати заморожені російські активи та переписати економічну модель регіону. Європа — стримана й занепокоєна, інформує Завтра.UA.

Секретний план США: що хочуть змінити у Європі, Україні та Росії

Адміністрація Дональда Трампа передала європейським столицям низку конфіденційних документів — односторінкових меморандумів, які викладають масштабне бачення Вашингтона щодо «перепрограмування» економік України та Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

Йдеться про комплексний план відбудови України та поступового повернення Москви до світової економіки через розблокування російських активів, заморожених у Європі. Ці документи стали основою гострих дискусій між США та їхніми союзниками.

200 мільярдів доларів для України і проєкти на базі ЗАЕС

За даними WSJ, у пропозиціях Трампа ключовим елементом є використання близько 200 млрд доларів заморожених російських резервів для масштабних проєктів в Україні. Серед них:

створення великого центру обробки даних,

енергопостачання цього центру за рахунок Запорізької АЕС, яка нині перебуває під російською окупацією.

Така ідея викликала додаткові запитання щодо безпеки, суверенітету та майбутнього статусу ЗАЕС.

Європа реагує стримано: чому союзники незадоволені

Європейські уряди зустріли американські пропозиції прохолодно. Серед ключових занепокоєнь:

плани Вашингтона містять елементи фактичної реабілітації російської економіки,

ініціатива може створити важелі впливу Москви ще до завершення війни,

рішення щодо розблокування російських активів — політично токсичне та юридично складне,

частина європейських столиць побоюється, що США нав’язують свій підхід без достатніх консультацій.

За інформацією WSJ, дискусії стали одними з найгостріших між США та ЄС за останні роки.

Що це означає для регіону

Якщо план буде реалізовано, він:

докорінно змінить економічну архітектуру Східної Європи,

відкриє доступ до величезних російських фінансових ресурсів,

визначить нові правила відбудови України та новий формат її відносин із США та ЄС.

Однак без згоди Європи реалізувати цей проєкт буде вкрай складно.

