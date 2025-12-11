Зеленський дав Європі ультиматум: або гроші РФ, або фінансовий “План Б”, який їх шокує

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ активно просуває ідею репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів, але попередив: якщо цей механізм не отримає схвалення, буде розроблений інший, альтернативний формат фінансування. Про це він заявив, спілкуючись із журналістами після свого візиту до Італії, повідомляє Інтерфакс-Україна, інформує Завтра.UA.

Альтернативний формат фінансування

Володимир Зеленський визнав, що існує скепсис щодо формату репараційного кредиту з боку деяких лідерів держав.

“Я казав, що є скепсис у деяких лідерів держав щодо формату репараційного кредиту. Але або Європа зможе вирішити це питання в такому форматі, або буде інший формат щодо позитивного вирішення цього питання. Іншого виходу просто немає”, — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що використання цих коштів для відновлення України є абсолютно справедливим. Він наголосив, що це питання стосується безпеки всієї Європи.

“Європа знає, це питання не України, а питання безпеки Європи. І якщо не репараційний кредит, ще раз підкреслюю, буде інший формат в тих самих обсягах нашого дефіциту”, — резюмував він.

Куди підуть кошти

Зеленський додав, що ці кошти підуть на відновлення України після завершення війни. Якщо ж війна не закінчиться, гроші будуть спрямовані на закупівлю зброї для захисту країни.

Спротив Бельгії

Раніше агентство Belga повідомило про труднощі у затвердженні репараційного кредиту. Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит із використанням заморожених у Бельгії російських активів.

Німеччина готова надати гарантії на 25% суми, щоб переконати Бельгію, але де Вевер вимагає ширших гарантій від усіх країн ЄС для повного страхування Бельгії від ризиків. Бельгійський уряд пропонує надати допомогу Україні загальною європейською позикою, що вимагає одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Водночас план Єврокомісії щодо використання російських активів вимагає лише кваліфікованої більшості.

Також стало відомо, що Євросоюз обминає Будапешт, щоб заблокувати 210 млрд РФ назавжди.