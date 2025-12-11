Трамп пропонує зробити Донбас російською «фортецею» під прикриттям миру

Мирний план адміністрації Дональда Трампа передбачає створення так званого «Фортечного поясу» на сході України — демілітаризованої зони, де саме Україна має відвести війська та важке озброєння. Про це пише Financial Times, інформує Завтра.UA. Водночас Росії не висувається вимога виводити свої війська з окупованих районів Донбасу.

Україні пропонують “пояс безпеки” за рахунок території та оборони

За даними FT, у запропонованій моделі Україна зобов’язується створити широку демілітаризовану зону — фактично відхід українських сил на десятки кілометрів углиб контрольованої території.

Її позиціонують як «захисний пояс», покликаний зменшити ризики для Росії та зупинити бойові дії.

При цьому документ не містить дзеркальної вимоги до Росії. Кремль зберігає право утримувати війська на всьому нинішньому фронті, включно з районом Донецька, Луганська та частинами Запорізької і Херсонської областей.

Асиметрична демілітаризація — головна суперечність плану

Українські посадовці, за даними видання, вважають таку пропозицію неприйнятною, оскільки вона фактично узаконює російську військову присутність і створює постійну загрозу швидкого нового наступу.

У Києві наполягають: демілітаризована зона може бути лише взаємною, із чітким виведенням російських військ під міжнародним контролем.

Позиція Вашингтона: «зупинити війну будь-якою ціною»

Американські офіційні особи, за інформацією видання, тиснуть на сторони, намагаючись знайти компроміс, який Трамп міг би представити як швидке завершення війни.

Потенційно «Фортечний пояс» розглядається як інструмент для досягнення миттєвого перемир’я, навіть якщо це означатиме асиметричні поступки Україні.

Київ відповідає: без гарантій та відведення російських військ миру не буде

Уряд України готує власні контрпропозиції, які включають:

виведення російських військ як обов’язкову умову будь-якої демілітаризації;

як обов’язкову умову будь-якої демілітаризації; міжнародний контроль над зоною безпеки;

над зоною безпеки; гарантії проти повторного вторгнення.

Українські офіційні особи попереджають: план у нинішньому вигляді не лише не приносить стійкого миру, а й створює умови для тривалого конфлікту та нової хвилі агресії з боку Росії.

