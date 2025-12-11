Україна кидає виклик плану Трампа: Київ пропонує нові правила для окупованих територій і ЗАЕС

Україна передала адміністрації Дональда Трампа детальну покрокову відповідь на останній проєкт мирного плану США, повідомили Axios українські та американські посадовці. Документ, який Київ надіслав у середу, містить альтернативні підходи до врегулювання конфлікту, зокрема щодо окупованих територій та контролю над Запорізькою АЕС, інформує Завтра.UA.

Нові пропозиції України щодо окупованих територій

За даними видання, українська відповідь передбачає кілька нових варіантів подальшого статусу тимчасово окупованих регіонів, які протистоять американській пропозиції про їхнє фактичне визнання за Росією.

Серед ключових ідей:

Механізми поетапної деокупації , включно з можливими міжнародними тимчасовими адміністраціями.

, включно з можливими міжнародними тимчасовими адміністраціями. Варіанти безпекових гарантій , які не дозволять закріпити російський контроль.

, які не дозволять закріпити російський контроль. Перехідні моделі місцевого управління, що мають діяти до встановлення остаточного статусу територій.

Такі пропозиції прямо суперечать вимозі Трампа прийняти масштабні територіальні поступки.

Статус Запорізької АЕС як окрема частина переговорів

Київ також включив у відповідь нове бачення щодо майбутнього ЗАЕС, яку Росія утримує з 2022 року.

Україна запропонувала:

передати контроль над станцією під міжнародний нагляд ,

, гарантувати повну демілітаризацію зони навколо ЗАЕС ,

, запровадити жорсткі механізми контролю безпеки за участю МАГАТЕ.

Українські чиновники наполягають, що повернення станції та відновлення її безпечної роботи є критично важливим елементом будь-якої мирної угоди.

Чому це важливо: тиск з Вашингтона посилюється

Президент Володимир Зеленський перебуває під зростаючим тиском з боку США після того, як Трамп представив свій 20-пунктний план.

Американська пропозиція містить:

суттєві територіальні втрати для України,

обмеження на членство в НАТО,

додаткові політичні поступки, яких Київ не готовий прийняти.

Джерела Axios зазначають, що адміністрація Трампа очікує швидкої згоди Києва, однак українська сторона намагається переформатувати ключові положення, аби уникнути невигідних умов.

Що далі

У Вашингтоні вивчають пропозиції Києва.Українські посадовці наголошують: відповідь не є остаточною відмовою, але демонструє, що Україна не погодиться на “мир будь-якою ціною”.

Переговори тривають, а розбіжності між сторонами залишаються значними.

Нагадаймо, раніше Трамп закликав Зеленського до капітуляції, посилаючись на “народ”.