Трамп закликав Зеленського до капітуляції, посилаючись на “народ”

Глава Білого дому Дональд Трамп публічно закликав президента України Володимира Зеленського «бути реалістом» щодо війни та поставив під сумнів тривалу відсутність виборів в Україні. Про це Трамп заявив, спілкуючись з журналістами у Білому домі, інформує Завтра.UA.

Заяви Трампа про вибори та “реалізм”

Дональд Трамп висловив здивування з приводу того, що вибори в Україні давно не проводилися.

“Ну, я думаю, він має бути реалістом. І мені цікаво, скільки ще часу до проведення виборів. Знаєте, це ж демократія. Це довгий час. Вони вже давно не проводили виборів”, — заявив Трамп.

Ці коментарі пролунали під час публічної дискусії в Білому домі, відео якої було оприлюднене на YouTube-каналі Білого дому.

Непідтверджене опитування та бажання світових лідерів

Трамп також використав дані неназваного опитування, стверджуючи, що нібито 82% українців вимагають укладення угоди для завершення війни.

“Країна втрачає багато людей і можливо, що народ, знаєте, якщо подивитися на опитування, скажу, 82%. Було опитування, 82% відсотків українців вимагають досягнення мирної угоди”, — сказав Трамп, не уточнивши джерела цього показника.

Окрім того, американський президент повідомив про бажання світових лідерів провести зустріч за участі обох сторін: “Лідери хочуть провести зустріч на вихідних — і з Зеленським, і з нами”. Трамп також згадав про “велику історію з корупцією” в Україні та заявив, що, на його думку, “час врегулювати війну”.

Соціологія та позиція Зеленського

Жодного посилання на опитування, у якому 82% українців нібито виступають за угоду, Трамп не навів. Доступні опитування українських дослідницьких центрів не підтверджують тезу про підтримку “угоди” будь-якою більшістю громадян, що передбачає територіальні поступки.

Соціологія свідчить, що більшість громадян не підтримують територіальні поступки Росії. За даними КМІС, 54% українців категорично проти, а за даними групи Рейтинг, 75% підтримують припинення вогню лише за наявності міжнародних гарантій безпеки.

Президент Зеленський раніше заявляв, що вибори можуть бути проведені лише за двох умов: гарантування безпеки громадян та внесення необхідних змін до законодавства, назвавши звинувачення у нібито небажанні проводити вибори “абсолютно неадекватними”.