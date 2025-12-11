Викрито оборонну «мафію»: 102 млн грн на броню пішли в кишені чиновників

Служба безпеки України разом із НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему, учасники якої розікрали 102 млн грн, призначених для виробництва динамічного захисту для танків ЗСУ. За даними слідства, злочинна діяльність діяла у двох регіонах — Запорізькій та Дніпропетровській областях, інформує Завтра.UA.

Хто стояв за схемою

Правоохоронці встановили, що до організації розкрадання причетні:

комерційний директор державного оборонного підприємства,

його колишній керівник,

власник компанії-підрядника.

Саме ці троє, за даними слідства, створили механізм привласнення коштів, виділених на термінові оборонні закупівлі.

Контракт воєнного часу, що перетворився на джерело збагачення

У квітні 2022 року підприємство уклало контракт із Міноборони на виробництво динамічного захисту для танків, які мали негайно вирушити на фронт. Замість пришвидшення робіт, тодішній керівник заводу організував схему розкрадання.

Фігуранти підписали договір із підрядною компанією на закупівлю комплектуючих за цінами, утричі завищеними від ринкових. Різниця в ціні «осідала» у мережі підконтрольних фірм і потім розподілялася між учасниками схеми.

Експертизи підтвердили збитки, обшуки знайшли докази

Експертизи, ініційовані СБУ та НАБУ, підтвердили завдання державі збитків на особливо великі суми. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та комп’ютерну техніку, що використовувалася в незаконній діяльності.

Підозри та арешти

Трьом організаторам злочину вже повідомлено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 — привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах групою осіб;

ч. 3 ст. 209 — відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення.

Колишній керівник оборонного заводу вже перебуває під вартою в рамках іншої справи — про виробництво бракованих мінометних снарядів. Його затримали наприкінці квітня.

Питання обрання запобіжного заходу іншим фігурантам наразі розглядається.

Хто проводив операцію

Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідство триває.

Нагадаймо, раніше в Міноборони викрито корупційну схему продажу шести військових кораблів ЗСУ.