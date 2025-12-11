Звільнення від відповідальності за прайсом: прокурор Чернігівщини затриманий на хабарі

Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) викрили корупційну схему в лавах прокуратури Чернігівщини. Прокурора однієї з окружних прокуратур регіону було затримано «на гарячому» одразу після того, як він отримав неправомірну вигоду у розмірі 2,5 тисячі доларів США. Ці кошти посадовець вимагав за незаконне закриття кримінального провадження, пов’язаного з вирубкою лісу, інформує Завтра.UA.

Схема корупції: допомога за 2,5 тис. доларів

Затриманий прокурор обіцяв за грошову винагороду допомогти особі уникнути кримінальної відповідальності. Йдеться про провадження, відкрите за фактом незаконної порубки лісу на території одного з населених пунктів Чернігівщини. Фактично, прокурор використовував своє службове становище для особистого збагачення, пропонуючи закрити очі на злочин за хабар.

Кримінальна відповідальність та подальші дії

Наразі прокурору готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція цієї статті є суворою і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Також готується клопотання до суду щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення можливих спільників прокурора, які могли бути залучені до цієї корупційної схеми. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаймо раніше стало відомо про МСЕК як інструмент корупції: четверо медиків допомагали прокурору обікрасти державу.