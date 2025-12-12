50% пенсії зникне після індексації: Влада готує українцям фінансовий зашморг

Пенсійна система України потребує негайної реформи, оскільки чинні формули для перерахунку виплат можуть катастрофічно зменшити розмір пенсії, залишивши громадян лише з половиною коштів. Ця проблема особливо загострюється під час індексації. На це звернув увагу голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев, інформує Завтра.UA.

Необхідність реформ

Необхідність реформування системи очільник профільного комітету Данило Гетманцев заявив, що пенсійна система є неспівставною з реальними потребами українців і вимагає кардинальних змін.

Він пояснив, що під час виходу на пенсію для розрахунку виплати використовується коефіцієнт, який застосовується до середньої заробітної плати за останні три роки та прив’язаний до конкретного регіону. Це призводить до того, що фінансова база для розрахунку є значно меншою за реальну зарплату громадянина.

Втрата гарантованого відсотка від зарплати

“Загальне правило говорить, що пенсія повинна становити 40% від зарплати. Але в нас такого майже немає, бо для цього треба пропрацювати 40 років”, — наголосив Гетманцев.

Він уточнив, що в Україні середній страховий стаж становить від 30 до 40 років, і найчастіше цей показник менший. Як наслідок, пенсійна виплата не досягає 40% відсотків від заробітку навіть за визначенням чинного законодавства.

Грудневий перерахунок пенсій

Варто зазначити, що у грудні поточного року буде здійснено перерахунок виплат для певної категорії українських пенсіонерів. Підвищення стосуватиметься осіб, яким у грудні виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років, а також окремої категорії пенсіонерів, що офіційно працюють.

Також підвищення може торкнутися пенсіонерів, які працюють і не отримали індексацію виплат у квітні поточного року через недостатні підстави.

