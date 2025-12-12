Годували дітей під дощем: хто і як вкрав 15 мільйонів на шкільному харчуванні

Правоохоронці проводять обшуки у Миколаєві за фактом можливого розкрадання коштів під час закупівлі дитячого харчування для шкіл на суму 15 мільйонів гривень. Слідчі дії, які здійснюють Управління стратегічних розслідувань (УСР) та Національна поліція, можуть вказувати на корупційну схему, пов’язану з місцевою владою, інформує Завтра.UA.

Підозра у розкраданні коштів на дитячому харчуванні

Як повідомляють джерела, обшуки відбуваються у справі, що стосується закупівлі шкільного харчування. Підряд отримала фірма «Проссекко 8», яка, за даними слідства, не мала належного досвіду, обладнання та штату співробітників для забезпечення харчування. Унаслідок цього, у перший день роботи постачальника у школах Миколаєва були зафіксовані значні перебої з харчуванням.

Співробітники «Проссекко 8» були змушені готувати їжу — зокрема, кашу — просто неба, під тентом і дощем. Це викликало серйозні питання щодо дотримання санітарних норм. Місцеві ЗМІ повідомляли, що 8 грудня школи залишилися без сніданків, а їжу привезли лише після обіду.

Справа набуває особливого резонансу, оскільки частина фінансування цієї програми надходить за рахунок державної субвенції в рамках програми безкоштовного шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Схема, що викривається, є прямим підривом цієї соціально важливої ініціативи.

Обшуки у фігурантів справи та можлива причетність посадовців

Обшуки проводяться за трьома адресами: у приміщеннях компанії «Проссекко 8», у її директора Ірини Стоєвої, а також у Комунального підприємства КП КОП, яке раніше забезпечувало харчування.

ЗМІ пов’язують фірму «Проссекко 8» із керівницею Інгульського району Анною Ременніковою, яка очолює фракцію міського голови Олександра Сєнкевича. Виробництво відкрито за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України (розкрадання у великому розмірі або організованою групою).

Слідчі дії тривають, незважаючи на ймовірний тиск з боку місцевої влади. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

Вимога про правову оцінку дій мера та голови району

Громадськість та джерела висловлюють надію на те, що Генеральний прокурор Руслан Кравченко та прокурор Миколаївської області Домущей дадуть належну правову оцінку як дотриманню санітарних норм при організації харчування, так і управлінським рішенням мера Олександра Сєнкевича та голови району Анни Ременнікової, які призвели до укладання сумнівного підряду.

Завдяки принциповій позиції правоохоронних органів, очікується, що слідство встановить причетність посадовців до схеми розкрадання, що може завершитися врученням підозр Анні Ременніковій та Олександру Сєнкевичу.

