Кінець російському шантажу: як Брюссель перехитрив Москву і витягне 140 мільярдів на відновлення України

Одностайність щодо заморожування активів рф більше не є єдиним варіантом, у ЄС домовилися про зміну правил: це “великий крок” до надання Україні репараційного кредиту, інформує Завтра.UA.

У Європейському Союзі змінили правила продовження заморожування російських активів, усунувши необхідність одностайного рішення всіх країн-членів. Про це пише журналіст Рікард Йозвяк. Цей крок значно спрощує процедуру та розцінюється як важливий прогрес у напрямку використання цих коштів для фінансування репараційного кредиту Україні.

Одностайність країн більше не є вимогою

Йозвяк зазначив, що для продовження заморожування активів рф тепер достатньо мати більшість голосів, а не одностайну згоду всіх країн.

Це рішення має ключове значення, оскільки усуває загрозу потенційного вето з боку окремих країн, наприклад, Угорщини, що могло б призвести до розморожування російських активів. За словами Йозвяка, це є “великим кроком” до надання Україні репараційного кредиту.

Шлях до репараційного кредиту у 140 млрд євро

Нещодавно Єврокомісія виступила з ініціативою щодо надання Україні репараційного кредиту у розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що цей кредит буде забезпечений за рахунок заморожених активів рф, які перебувають у ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Спрощення процедури зберігання активів шляхом відмови від правила одностайності робить цей план значно більш реалістичним.

Раніше стало відомо, що Росія втрачає 100 мільярдів: Європа оголосила про “неминуче” фінансове роззброєння Кремля.