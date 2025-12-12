Київ “сидітиме” без світла всю зиму: розкрито справжню причину тривалих відключень

Обмеження електропостачання через пошкодження енергетичної системи російськими атаками застосовуються по всій країні. Однак обсяги та тривалість відключень можуть суттєво різнитися у регіонах, викликаючи невдоволення серед українців. Народний депутат Олексій Кучеренко пояснив виданню “Телеграф“, чому столиця перебуває в більш скрутному становищі, інформує Завтра.UA.

Київ — місто з дефіцитом електроенергії

Як пояснив народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко, різниця в графіках відключень між Києвом та, наприклад, західними областями, має практичне пояснення.

За його словами, енергосистема країни єдина, але пропускна здатність електромереж різна. Тоді як біля Рівного розташована атомна станція, під Києвом були серйозно пошкоджені ключові підстанції.

Ворог вибив блоки на підстанції

Київ залежить від двох атомних станцій – Рівненської та Хмельницької. Однак, пошкодження ключової трансформаторної підстанції – ПС «Київська» (розташована в 30 кілометрах від міста) – значно ускладнило можливість передачі додаткової потужності до столиці.

Кучеренко зазначив, що ситуація у Києві залишається складною, а тривалі відключення спричинені тим, що Росія завдала ударів саме по ключових підстанціях, вибивши власні блоки міста.

Прогноз для столиці: обмеження триватимуть

Народний депутат прогнозує, що обмеження для столиці триватимуть щонайменше до кінця цієї зими, оскільки місто залишається дефіцитним у плані електрики.

“Цю зиму буде сидіти (Київ без світла). Але графіки можуть бути різними. Я сподіваюся, їх пом’якшать енергетики — аж поки не прилетить ще раз”, — резюмував Кучеренко. Він наголосив, що ситуація з енергосистемою набагато складніша, ніж може здатися пересічним громадянам.

Нагадаймо, раніше стало відомо про енергетичний “ніж у спину”: Польща блокує критичний імпорт електроенергії для України.