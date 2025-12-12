Між молотом США і ковадлом Європи: Україна приймає найризикованіший пункт мирного плану

Україна вперше офіційно заявила про готовність прийняти створення демілітаризованої зони на Донбасі як частину можливих домовленостей щодо припинення війни. Про це український переговорник Михайло Подоляк повідомив у коментарі Le Monde, інформує Завтра.UA.

За його словами, формування такої зони означатиме відведення військ з обох боків лінії фронту — і українських, і російських. Це стане однією з найскладніших поступок Києва за час повномасштабної війни.

Мерц підтвердив готовність України до територіальних компромісів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу 11 грудня зізнався, що Україна тепер «готова» прийняти територіальні поступки заради миру. Як пише Le Monde, Київ погодився на один із центральних пунктів переговорів між США та Росією, включивши демілітаризовану зону до оновленого мирного плану.

Цей переглянутий документ був підготовлений президентом України Володимиром Зеленським та переданий президенту США Дональду Трампу ввечері в середу.

Європейські лідери підтримали поступку Києва

За підтвердженням Мерца, до формування пропозиції були залучені ключові європейські лідери:

президент Франції Еммануель Макрон,

прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Європейські столиці підтримують ідею демілітаризованої зони, розглядаючи її як реальний шанс зупинити майже чотирирічну війну.

Якою має бути демілітаризована зона: позиція Києва

За задумом української сторони:

сили обох армій мають відійти від нинішньої лінії розмежування;

стратегічно важливий Донбас може бути переданий під контроль міжнародних місій;

до складу таких місій мають увійти США — для гарантій контролю та розвідки;

потрібне чітке визначення, яке саме озброєння підлягає виведенню.

Подоляк підкреслює, що участь США у місіях спостереження є ідеальним варіантом: це забезпечить виконання домовленостей та стримування потенційних порушень.

Що ще належить узгодити

Україні та партнерам необхідно визначити:

повний перелік озброєнь, які мають бути виведені з зони;

мандат і повноваження міжнародних спостережних місій;

гарантії того, що Росія виконає умови щодо відведення військ.

Що це означає для майбутніх переговорів

Прийняття демілітаризованої зони Києвом — важливий сигнал для Вашингтона, Москви та європейських столиць. Це може стати ключовою точкою у переговорах про мир, але водночас — одним із найболючіших рішень за весь час війни.

Україна чекає на наступний раунд переговорів, де має бути узгоджена деталізація майбутньої безпекової архітектури Донбасу.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Європа готує Україну до найболючішого рішення у війні.