Європа готує Україну до найболючішого рішення у війні

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європа повинна допомогти Україні ухвалити надзвичайно складні рішення, включно з питанням тимчасово окупованих територій. Про це він сказав CNNturk, коментуючи розвиток альтернативного мирного плану між Києвом, Вашингтоном, Брюсселем та Москвою, інформує Завтра.UA.

Фідан підкреслив, що турецька політика завжди спрямована на «деескалацію, припинення вогню, мир і стабільність», і що Туреччина робить усе можливе, щоб зупинити війну — «чи то в Газі, Сирії, Україні чи Африці».

Критичні дні для України та новий варіант мирного плану

За словами міністра, ситуація для України «досягла певної точки», і найближчі дні будуть вирішальними. Він повідомив, що президент Володимир Зеленський готує умови України для альтернативного мирного плану, які незабаром буде передано США.

Перший варіант плану складався з 28 пунктів, однак європейські партнери скоротили його до 20. Цей документ уже обговорили і з Росією, і зі США, після чого українська сторона провела «інтенсивні переговори» з європейськими столицями. Нова пропозиція має з’явитися «найближчим часом».

«Європа повинна допомогти Україні зробити важкі рішення»

Фідан наголосив, що війна на фронті залишається динамічною, і нині «росіяни, здається, просуваються». Саме тому, на його думку, Європа повинна підтримати Україну у виборі, який буде надзвичайно болючим:

«Деякі рішення дуже важкі для України. Але щоб уникнути ще більших втрат… потрібно запобігти катастрофі. Особливо земельне питання — неймовірно складне. Не дай Бог нікому пережити подібне».

Він також вказав на складність вимог України щодо майбутніх гарантій безпеки — питання, яке викликає додаткові суперечки між сторонами.

Стамбул знову готовий прийняти переговори

Глава МЗС Туреччини підтвердив, що Стамбул готовий знову стати майданчиком для переговорів між Києвом і Москвою. Минулого року там відбулися три раунди перемовин, які включали питання обміну полоненими та гуманітарні домовленості.

Фідан додав, що саме ті напрацювання стали основою для нинішніх дискусій.

Війна виходить у Чорне море: ризики для Європи

Міністр попередив, що бойові дії вже повністю охопили Чорне море: росія здійснює атаки на торговельні судна та танкери. Він застеріг, що подальша ескалація може поширитися на інші частини Європи.

«Війна повинна зупинитися тут і зараз», — наголосив Фідан.

