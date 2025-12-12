Народ України прагне підзвітного уряду — навіть у той час, коли навколо їхньої країни маневрують американські та російські клептократи. Про це пише The Atlantic, порівнюючи масштаб корупції у США за правління Дональда Трампа з українською системою, яка, попри війну, продовжує очищення, інформує Завтра.UA.

Автор статті наводить розмову зі старшим детективом НАБУ Олександром Абакумовим, який розслідує масштабну енергетичну корупційну схему. Його історія — приклад того, як українські правоохоронці та громадянське суспільство роками вимагають прозорості, на відміну від тих, хто сьогодні претендує на участь у вирішенні «українського питання» в Москві.

Українська антикорупційна система працює — на відміну від американської та російської

Після Революції Гідності Україна створила незалежні антикорупційні інституції.

НАБУ — одна з небагатьох у світі структур, яка розслідує корупцію на найвищих щаблях влади:

слідчі допитують міністрів і топпосадовців;

викривають схеми в реальному часі;

справи публічно передаються до суду.

Видання наголошує: неможливо навіть уявити, щоб ФБР розслідувало корупцію в Білому домі Трампа — як це робить НАБУ щодо українських міністрів.

У Росії ж ситуація ще гірша: будь-який слідчий або журналіст, який зачіпає корупцію Путіна, опиняється у тюрмі або гине.

Україна воює — і водночас будує підзвітну державу

Попри щоденні атаки безпілотників та ракет, українці вимагають чесної влади.

Навіть тепер, у часи виживання, суспільство не погоджується на корупцію як «неуникненний елемент війни».

Це разюче контрастує з поведінкою зовнішніх гравців, пише видання.

Американські та російські клептократи шукають вигоди під час війни

За даними журналістів, країною курсують:

російські бізнесмени, наближені до Путіна , які намагаються протиснути енергетичні оборудки;

, які намагаються протиснути енергетичні оборудки; американські компанії, що мають прямі або непрямі зв’язки з родиною Трампа.

Росіяни пропонували цим компаніям мультимільярдні угоди, спрямовані на те, щоб розколоти США й їхніх союзників щодо підтримки України.

Конфлікт інтересів історичного масштабу

Інтереси бізнес-груп, пов’язаних із Путіним і Трампом, дедалі частіше перетинаються на українському ґрунті. Видання називає це безпрецедентним конфліктом інтересів у сучасній американській політиці.

У той час, коли Україна бореться за життя, навколо неї змагаються клептократи двох держав, які переслідують не мир чи стабільність, а власну вигоду.

Висновок: українська антикорупційна модель — сильніша, ніж корупційна модель Трампа чи Путіна

Україна доводить, що навіть під час війни можна:

будувати прозорі інституції,

розслідувати топкорупцію,

очищати державу.

На цьому тлі, пише The Atlantic, корупція, пов’язана з колом Трампа й російськими олігархами, виглядає масштабнішою, ніж українська — і більш загрозливою для світу.

