6.9 C
Kyiv
П’ятниця, 12 Грудня, 2025
type here...

Трамп і Путін ділять Україну як бізнес-проєкт: викрито таємні схеми

МіжнароднеПолітикаСтатті
Оновлено:
Автор Klinova Vladislava
Корупція Трампа гірша за українську”: The Atlantic знищив міф про «чесну Америку»
Корупція Трампа гірша за українську”: The Atlantic знищив міф про «чесну Америку»

Народ України прагне підзвітного уряду — навіть у той час, коли навколо їхньої країни маневрують американські та російські клептократи. Про це пише The Atlantic, порівнюючи масштаб корупції у США за правління Дональда Трампа з українською системою, яка, попри війну, продовжує очищення, інформує Завтра.UA.

Автор статті наводить розмову зі старшим детективом НАБУ Олександром Абакумовим, який розслідує масштабну енергетичну корупційну схему. Його історія — приклад того, як українські правоохоронці та громадянське суспільство роками вимагають прозорості, на відміну від тих, хто сьогодні претендує на участь у вирішенні «українського питання» в Москві.

Українська антикорупційна система працює — на відміну від американської та російської

Після Революції Гідності Україна створила незалежні антикорупційні інституції.
НАБУ — одна з небагатьох у світі структур, яка розслідує корупцію на найвищих щаблях влади:

  • слідчі допитують міністрів і топпосадовців;
  • викривають схеми в реальному часі;
  • справи публічно передаються до суду.

Видання наголошує: неможливо навіть уявити, щоб ФБР розслідувало корупцію в Білому домі Трампа — як це робить НАБУ щодо українських міністрів.

У Росії ж ситуація ще гірша: будь-який слідчий або журналіст, який зачіпає корупцію Путіна, опиняється у тюрмі або гине.

Україна воює — і водночас будує підзвітну державу

Попри щоденні атаки безпілотників та ракет, українці вимагають чесної влади.
Навіть тепер, у часи виживання, суспільство не погоджується на корупцію як «неуникненний елемент війни».

Це разюче контрастує з поведінкою зовнішніх гравців, пише видання.

Американські та російські клептократи шукають вигоди під час війни

За даними журналістів, країною курсують:

  • російські бізнесмени, наближені до Путіна, які намагаються протиснути енергетичні оборудки;
  • американські компанії, що мають прямі або непрямі зв’язки з родиною Трампа.

Росіяни пропонували цим компаніям мультимільярдні угоди, спрямовані на те, щоб розколоти США й їхніх союзників щодо підтримки України.

Конфлікт інтересів історичного масштабу

Інтереси бізнес-груп, пов’язаних із Путіним і Трампом, дедалі частіше перетинаються на українському ґрунті. Видання називає це безпрецедентним конфліктом інтересів у сучасній американській політиці.

У той час, коли Україна бореться за життя, навколо неї змагаються клептократи двох держав, які переслідують не мир чи стабільність, а власну вигоду.

Висновок: українська антикорупційна модель — сильніша, ніж корупційна модель Трампа чи Путіна

Україна доводить, що навіть під час війни можна:

  • будувати прозорі інституції,
  • розслідувати топкорупцію,
  • очищати державу.

На цьому тлі, пише The Atlantic, корупція, пов’язана з колом Трампа й російськими олігархами, виглядає масштабнішою, ніж українська — і більш загрозливою для світу.

Раніше Трамп закликав Зеленського до капітуляції, посилаючись на “народ”.

Останні новини
Ще новини

Гарячі Новини

Маст рід

Популярні Категорії