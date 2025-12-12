Військова корупція на мільйон: командири Хмельниччини “продавали” солдатів у рабство на СТО

Гучний корупційний скандал розгорається на Хмельниччині: посадовцям військової частини повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та організації нелегальної праці. За версією слідства, керівництво частини замість виконання військових обов’язків відправляло підлеглих на роботу до приватної СТО у Київській області. Ця схема не тільки дозволяла військовим ухилятися від служби. А й супроводжувалася «відкатами» та призвела до збитків державі, які оцінюються у понад 1 мільйон гривень, інформує Завтра.UA.

Розслідування корупційної схеми

За даними слідства, фігуранти виявляли військових, які бажали уникнути несення служби, але водночас хотіли залишатися у штаті військової частини. Замість виконання своїх обов’язків, цих військовослужбовців направляли працювати на приватну СТО у Київській області. Там вони займалися ремонтом цивільних автомобілів та фактично заробляли гроші на користь знайомого одного з посадовців.

Військові «ділилися» грошовим забезпеченням

Слідчі ДБР встановили щонайменше чотирьох військовослужбовців, які були задіяні у цій схемі. Окрім роботи на приватній СТО, вони також «ділились» частиною свого грошового забезпечення з керівництвом військової частини. Це свідчить про наявність чіткої корупційної вертикалі та використання службового становища з метою особистого збагачення.

Збитки державі та загроза покарання

За оперативними даними, схема діяла понад рік. Сума збитків, завданих державі у вигляді безпідставних виплат військовослужбовцям, які фактично не виконували службові обов’язки, може перевищувати 1 мільйон гривень.

Наразі ДБР проводить подальше дослідження службової документації військової частини, щоб встановити точний розмір завданої шкоди та ідентифікувати інших можливих причетних до злочину.

Посадовцям повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України — пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків служби в умовах воєнного стану, також за попередньою змовою групою осіб.

За вчинені дії фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Раніше стало відомо про корупцію на кітелях: директор підприємства “нагрів” 1,7 млн грн на неякісній формі для ЗСУ.