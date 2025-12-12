Викрито корупційну схему на 24 млн грн в Ізмаїльському порту

Директор порту та його спільники організували масштабну корупційну схему, завдяки якій протягом 2022–2023 років державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт» втратило понад 24 млн грн на закупівлях портового обладнання. НАБУ і САП викрили організовану групу, інформує Завтра.UA.

Директор порту та «свої» постачальники: як працювала схема

До оборудки були залучені директор порту та представники приватних компаній-постачальниць, підконтрольних організатору схеми. Він фактично виконував роль «генерального директора», а підлеглі відповідали за технічний та фінансовий напрямки.

Маніпуляції з тендерами та завищені ціни

Учасники групи мали доступ до службової інформації порту про майбутні закупівлі та визначали «переможців» торгів. Провідних виробників і дилерів не допускали, а товари постачалися через «свої» фірми за значно завищеними цінами.

Виведення коштів через ФОПи та готівку

Отримані гроші переводили на рахунки власних підприємств та ФОПів, після чого знімали готівку та розподіляли між учасниками схеми.

Підозри оголошено всім учасникам

Наразі всім причетним до оборудки повідомлено про підозру. Розслідування триває, а сума збитків держави перевищує 24 млн грн.

