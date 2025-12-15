Київ і схід України за крок до повного блекауту

Хвиля масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру поставила Україну на межу енергетичного колапсу. Цієї зими удари стали значно інтенсивнішими, а перебої з електропостачанням — тривалішими й болючішими, ніж у попередні роки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українських та європейських чиновників і енергетичних аналітиків, інформує Завтра.UA.

Москва намагається розділити країну навпіл

За даними джерел, атаки загрожують повністю вивести з ладу систему передачі електроенергії із заходу України, де зараз виробляється більша частина струму, на схід. Це може фактично розділити енергосистему країни на дві ізольовані частини.

«Ми якщо не на межі повного відключення електроенергії на сході, то дуже близько до цього», — заявив високопоставлений європейський дипломат на умовах анонімності.

Удари стають частішими — часу на ремонт майже немає

Серія ракетних і дронових атак триває з жовтня і посилилася з настанням холодів. Росія б’є не лише по генерації, а й по підстанціях та лініях передачі, скорочуючи час, який енергетики мають на відновлення.

За словами представників галузі, передбачити, скільки ще атак потрібно для масштабного блекауту, майже неможливо — усе залежить від точності ударів і наявності резервного обладнання.

Київ без світла до 16 годин на добу

У столиці мешканці вже проводять без електрики до 16 годин щодня, бізнес масово переходить на генератори. На початку грудня енергетикам вдалося скоротити відключення до 2,5 години, але потужний нічний удар 5 грудня знову критично пошкодив мережу.

«Ми реагуємо якомога швидше, але стає дедалі складніше», — визнав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко. За його словами, Україна втратила значну частину потужностей, а ключовий дефіцит — трансформатори та газові компресори, які терміново шукають по всій Європі.

Енергетичні “острови” та прифронтові регіони

Кремль, за словами дипломатів, реалізує й іншу стратегію — створення так званих енергетичних «островів», коли окремі регіони повністю відрізаються від загальної системи. Найгірше становище — в областях поблизу фронту та російського кордону, де удари по енергооб’єктах відбуваються майже щодня.

Вісім масованих ударів за два місяці

В «Укренерго» повідомляють: із жовтня по грудень Росія завдала щонайменше вісім масштабних ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі. Окрім цього, точкові атаки на окремі об’єкти та регіони тривають практично безперервно. По всій країні діють графіки обмеження електроенергії.

Перемир’я в енергетиці — без шансів?

Київ пропонував варіант енергетичного припинення вогню: Росія припиняє удари по українській інфраструктурі, а Україна — далекобійні атаки по російських нафтогазових об’єктах. Однак у Кремлі цю ідею відкинули. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито працює над «миром, а не припиненням вогню».

Мережа тримається, але зима буде важкою

Попри постійні удари, енергосистема України все ще працює. Водночас експерти визнають: країна за крок від масштабних відключень, зокрема й у Києві.

«Ситуація могла б бути значно гіршою, якби не інженерні зусилля “Укренерго”», — зазначає президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар. За його прогнозом, електропостачання залишатиметься нестабільним протягом усієї зими й навіть навесні.

“Ми виживаємо, але не зламаємося”

Попри втому й виснаження, українці демонструють стійкість. Одні звикають святкувати дитячі свята при світлі ліхтариків, інші щодня долають десятки поверхів без ліфта.

«Це психологічно руйнує — ти смієшся, щоб не плакати», — зізнається 19-річна мешканка Києва. Водночас більшість людей наголошує: навіть темрява й холод не змусять їх погодитися на несправедливий мир.

