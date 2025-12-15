Техногенна катастрофа за планом Путіна: Росія цілеспрямовано створює хаос в енергосистемі

Російські війська посилюють атаки на енергетичну інфраструктуру України, маючи на меті не лише знизити енергопостачання, а й порушити цілісність об’єднаної енергосистеми. Основні зусилля ворога спрямовані на відокремлення регіонів та створення техногенних ризиків для населення, про що розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, інформує Завтра.UA.

Спроба поділу енергосистеми навпіл

За словами Геннадія Рябцева, Російська Федерація переслідує дві ключові цілі у своїх атаках на українську енергетику. Перша і основна — це порушення цілісності об’єднаної енергосистеми України.

“На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл”, — зазначив експерт в ефірі Українського Радіо.

Від’єднання периферійних регіонів як друга мета

Другою стратегічною метою росіян є від’єднання від загальної системи периферійних областей, які є особливо вразливими. До таких регіонів належать Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Ці території мають спільні риси, які приваблюють ворога:

Невелика кількість власних електростанцій.

Високе споживання енергії.

Обмежена кількість високовольтних ліній електропередач для перерозподілу.

Росіяни атакують підстанції, що критично важливі для перерозподілу енергії між регіонами, а також самі високовольтні лінії електропередач.

Складнощі з відновленням та техногенні ризики

Експерт наголосив на складності швидкого відновлення пошкоджених високовольтних ліній звичайними засобами, що ускладнює роботу енергетиків.

“Лінії високовольтні, і будь-яке їх пошкодження складно швидко відновити звичайними засобами. Тому енергетикам доводиться активно працювати. На щастя, поки що в них є необхідні запаси та резерви, щоб оперативно відновлювати енергопостачання, щойно дозволять військові”, — пояснив Рябцев.

Геннадій Рябцев підсумував, що дії Росії спрямовані не просто на те, щоб залишити українців без світла, а й на створення значних техногенних проблем у їхньому повсякденному житті.

