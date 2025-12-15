Пів мільярда для ЗСУ пішли в конверти: викрито масштабну корупцію в оборонних контрактах

Правоохоронні органи розкрили масштабну корупційну схему з відмивання коштів у сфері оборонних закупівель. Через мережу фіктивних підприємств зловмисники легалізували понад 578 млн гривень, отриманих під час виконання державних контрактів на потреби оборони, інформує Завтра.UA.

Змова в оборонній сфері

Слідство встановило, що у 2023–2024 роках посадовці одного з підприємств оборонного комплексу діяли у змові з організаторами так званого конвертаційного центру. За допомогою підроблених фінансово-господарських документів вони налагодили механізм виведення та обготівкування коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

Мільярди з бюджету — через «постачальників-привидів»

За цей період державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину коштів спрямували на рахунки підконтрольних фіктивних компаній — нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних Сил України.

Комісія за «відмивання» — до 5%

Насправді гроші проходили через мережу підставних осіб та підприємств, обготівковувалися і поверталися організаторам схеми та представникам основного підприємства. За свої «послуги» учасники оборудки отримували 4–5% комісії від суми операцій.

Постачальники з окупованих територій та «мертві душі»

Розслідування показало, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях і фізично не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Відомості про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутні, довіреності не оформлювалися.

Більше того, частина «власників» цих фірм, за даними іноземних реєстрів, взагалі не існує, що повністю нівелює законність укладених договорів.

Висновок податківців: понад 576 млн — із ознаками відмивання

За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Підозри вже оголошені

Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряють можливе існування аналогічних корупційних оборудок у сфері оборонних закупівель.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Нагадаймо, раніше в Міноборони викрито корупційну схему продажу шести військових кораблів ЗСУ.